За время войны россияне написали рекордное количество жалоб на Министерство обороны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в администрацию президента Владимира Путина подали 1.2 миллиона жалоб на министерство обороны.

Путина завалили жалобами на войну в Украине

Издание отмечает, что в 2022 году каждая четвертая жалоба была связана с войной: на Минобороны жаловались больше, чем за последние шесть лет. Такие жалобы стали единственным способом узнать что-либо о пропавших военных и выразить недовольство войной.

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По российскому законодательству преследование гражданина по обращению запрещается. Больше жалоб на Минобороны поступило в апреле 2022 года - почти 624 тысячи.

Больше всего жалоб поступило в апреле

Политолог Иван Преображенский считает, что апрель стал переломным моментом для тех людей, которые верили официальным новостям и чьи близкие уехали воевать в Украину. Это произошло из-за того, что Россия проиграла первый этап войны – кафиры не смогли взять ни Киев, ни Чернигов, ни другие крупные города центральной и северо-восточной Украины.

А 22 апреля минобороны России заявило о начале второго этапа войны, предусматривающего захват Донбасса и Юга Украины. К тому же, с конца марта новости о массовой гибели российских захватчиков в Украине начали просачиваться даже из-за пропаганды. С начала войны смертность молодых мужчин в регионах России возросла в разы.

Родственники ищут пропавших российских военных

Поэтому резко поменялись и темы жалоб. До 2022 г. в топе были вопросы жилья для военных и их семей, пенсии, памятники, военные захоронения и служба по контракту. Теперь россияне жалуются на работу военкоматов, поиск пленных и пропавших без вести, службу по призыву и по контракту или увольнение со службы, выплаты контрактникам, вооружение и вообще на войну.

Сначала родственники военных обращались к частям и командованию, но все эти запросы остались без ответа. Поэтому россияне стали искать помощи у президента. Только за апрель Путину поступило 41 666 жалоб на отсутствие помощи в поиске военнопленных и пропавших без вести.

Но издание отмечает, что если жалобы в Администрацию президента вряд ли принесут результат. Политолог Преображенский считает, что Путину боятся сообщать о количестве этих обращений.

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