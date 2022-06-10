У Японії створюють ритуальні ляльки з обличчям Путіна
Прибитих цвяхами до дерев ляльок почали знаходити з середини травня. За даними поліції, їх бачили вже близько в 10 місцевих храмах. Усі вони дуже схожі, а тому припускають, що за цією справою може стояти одна людина.
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Одного разу у дитинстві я бачив схожу ляльку в храмі, але так багато і в одному місці не зустрічав ніколи,
– розповів замісник керівника місцевої поліції.
Ляльки з'являються у багатьох храмах міста / Скриншот
Ці фігурки можна вважати японською версією ляльок вуду. Тобто їх використовують, аби накласти на якусь людину прокляття.
Їх виготовляють з соломи за подобою людського тіла, тобто у ляльки є умовний тулуб, руки, ноги та голова. Туди, де теоретично мало б бути обличчя, чіпляють фото людини, у цьому випадку – президента-терориста Путіна. Крім того, у знайдених фігурках знаходили й записки з іменем російського диктатора, датою його народження та текстом молитви про знищення зла. Коли лялька готова, її прибивають 2 цвяхами – в районі грудей та голови.
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Настоятелі храмів кажуть, що розуміють почуття людей, які таким чином сподіваються вбити диктатора та зупинити війну, однак просять утриматися від цих дій. Річ у тім, що ляльок прибивають до старих священних дерев, які є важливими символами громади та перебувають під захистом міста.
З цим погоджуються і місцеві віряни. Вони вважають, що храми та святині – це місце для молитви, а не для прокляття.
Як Японія допомагає Україні
- За даними опитувань, 88 відсотків японців засуджують війну Росії в Україні, вважають російську армію воєнними злочинцями, які вбивають цивільних українців. Тож Японія намагається усіляко підтримувати та допомагати нашій державі.
- Так, нещодавно чергові російські та білоруські банки опинилися під санкціями Японії – їхні активи були заморожені. Окрім того, в Японії заборонили експорт товарів, що сприяють "зміцненню промислової бази Росії".
- Наприкінці травня японський уряд виділив Україні екстрену грантову допомогу на суму 166 мільйонів доларів. Це стало відповіддю та постійно зростаючу потребу України в гуманітарній підтримці.
- Також у Японії запустили спеціальну програму, в рамках якої допомагатимуть українським біженцям знайти роботу.
- Також Японія наклала особисті санкції на низку росіян, серед них – безпосередньо Путін, наближені до нього олігархи, проросійські бойовики та інші.
- Важливо, що Японія погодилася запровадити нафтове ембарго та відмовитися від споживання енергоносіїв держави-агресорки.
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