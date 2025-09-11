Колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа була під вартою. Тепер за неї внесли суму застави у 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.

Чому Крупі змінили запобіжку?

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили: ​​2 вересня клопотали, щоб Крупі продовжили термін дії запобіжного заходу, тобто тримання під вартою.

Але 4 вересня слідчий суддя ВАКС задовольнив це клопотання тільки частково.

Суд змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу в розмірі 20 мільйонів гривень та поклав на особу відповідні процесуальні обов'язки, у тому числі здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України, а також носити електронний засіб контролю,

– ідеться в повідомленні САП.

Там звернули увагу, що наразі не встановлено обставин, які підтверджують порушення підозрюваною зазначених обов'язків.

Заставу за Крупу внесли не одразу

Це сталося тільки на сьомий день. Тоді як термін внесення застави – 5 днів.

Про те, що заставу не було внесено у п'ятиденний термін, говорили джерела Суспільного у ВАКС. Це підтвердила і речниця ВАКС Олеся Чемерис.

У САП тоді заявили: ухвалять рішення щодо подальших дій після вивчення повного тексту рішення щодо запобіжного заходу й з'ясування всіх обставин.

11 вересня на колишню керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу одягнули електронний браслет. Ексчиновниця передала свій закордонний паспорт до Головного управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області.

Браслет одягнено, паспорти здані. Я не володію точною інформацією, яка сума коштів на даний час внесена, але значна сума внесена,

– розповіла адвокатка Тетяни Крупи Тетяна Видай.

Хто саме вніс заставу – не відомо.

Цікаво! У листопаді 2024-го ішлося про заставу для Крупи в понад 500 мільйонів. Потім її зменшили до 300 мільйонів. Сама Крупа тоді плакала і говорила: "Враховуючи, що всі кошти арештовані, то навіть 5 мільйонів гривень для мене занадто велика сума".



У березні 2025-го суму застави знову зменшили – до 130 мільйонів гривень. Тоді юрист Центру протидії корупції Роман Вербовський пояснював, що зменшення застави – стандартна практика. До того ж якщо підозрюваний упродовж тривалого часу не вносить заставу, суд має зменшувати її розмір.

Що відомо про справу Крупи?