За тиждень роботи чатботу Drug Hunters піймали 10 "закладників"

В Україні вже 7 днів працює чат-бот Drug Hunters, який допомагає правоохоронцчм викривати збут наркотиків. Завдяки цьому вже вдалось затримати 10 людей та виявити 14 "закладок".

Так, завдяки анонімним повідомленням патрульні затримали 10 осіб, які можуть бути причетні до розповсюдження наркотиків через "закладки".

До теми Патрульні завели у телеграмі чат-бот, у якому можна розповісти про наркотичні "закладки"

Виявлені речовини відправили на експертизу.

Як повідомити про наркотики

Правоохоронці розповіли, що щодня до чат-боту Drug Hunters надходять десятки повідомлень від людей, які стають очевидцями правопорушень, пов'язаних із розповсюдженням наркотиків. Це анонімно. Патрульні все перевіряють.

Ми закликаємо вас не стояти осторонь і повідомляти виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників,

– зазначили в МВС.

Аби повідомили про наркотики, треба відкрити програму DrugHunters у телеграмі і розпочати діалог. Після старту розмови потрібно вказати:

населений пункт, адресу, за якою побачили потенційного зловмисника, опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

Генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що в 2021 році порушили майже 25 тисяч кримінальних справ через торгівлю наркотиками. В Україні їх вживають понад 1 мільйон осіб або й 1,5 мільйона.

Текст поста МВС:

​​За 7 днів роботи чат-боту Drug Hunters, завдяки анонімним повідомленням від громадян, патрульні поліцейські затримали 10 осіб, які можуть бути причетні до розповсюдження наркотиків через закладки.

Виявили також 14 закладок з наркотиками. У всіх випадках на місця подій патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені речовини вилучено та направлено на експертизу.

Щодня до чат-боту Drug Hunters надходять десятки повідомлень від людей, які стають очевидцями правопорушень, пов'язаних із розповсюдженням наркотиків. Усі вони ретельно перевіряються патрульними.

Ми закликаємо вас не стояти осторонь і повідомляти виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників.

Нагадуємо, що ви можете зробити це анонімно за допомогою чат-боту. Для цього відкрийте програму https://t.me/drughunters_ukraine_bot у своєму Telegram і розпочніть діалог.

Після старту розмови потрібно вказати такі деталі: населений пункт, адресу, за якою побачили потенційного зловмисника, опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

А для того, щоб поліцейські швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали.