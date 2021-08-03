За Віталієм Шишовим постійно стежили, – "Білоруський дім" в Україні

Лідера "Білоруського дому" Віталія Шишова знайшли повішеним у Києві. Соратники активіста розповіли, що за ним стежили відтоді, як чоловік приїхав в Україну. Його друзі впевнені, що це було не самогубство.

Шишов приїхав в Україну восени 2020 року, після того, як у серпні взяв участь у протестах в Гомелі.

Важливо Зниклого в Києві голову "Білоруського дому" Шишова знайшли повішеним

За Шишовим стежили

Активісти зазначили, що про стеження повідомляли у поліцію. Крім того, "Білоруський дім" неодноразово попереджали про можливі провокації: від викрадення до ліквідації.

Віталій з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, "Білоруський дім" вийде з інфовакууму,

– розповіли соратники.

Тому в організації не сумніваються, що загибель Шишова – це спланована операція з його ліквідації.

Що активісти розповідають про Шишова

Чоловік був главою "Білоруського дому" в Україні. Його друзі розповіли, що він брався абсолютно за все: допомога релокантам, проведення акцій проти режиму Лукашенка, формування діаспори.

Зникнення Шишова: що треба знати

Білорус 2 серпня, ймовірно, пішов на пробіжку у Святошинському районі. Додому він не повернувся.

Відомо, що раніше до Шишова та його дівчини кілька разів підходили підозрілі особи та намагалися поговорити.

Коли активіст зник, з його телефону здійснили кілька дзвінків. Після цього вже ніхто не міг зв'язатися з Шишовим.

Повішеним хлопця знайшли в одному зі столичних парків, що розташований неподалік його дому.