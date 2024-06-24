Чи може ТЦК виписати повістку, якщо забув документи про бронювання вдома: пояснення адвоката

Працівники ТЦК можуть виписати повістку чоловікові, навіть якщо він був заброньований на роботі, але не має з собою відповідних документів, що підтверджують це.

Про це розповіли в адвокатському бюро "Дубок і партнери", передає видання "Телеграф".

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Вручити повістку справді можуть

Юристи нагадали, що підтвердженням бронювання працівників та їх відстрочки є витяг із Наказу Міністерства економіки. За їхніми словами, вручення повістки людині з "бронюванням" не порушує законодавство. Там зазначили, що стаття 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає обов’язок громадян з’явитися до ТЦК та СП (військкомату) за повісткою або мобілізаційним розпорядженням.

"Це обов'язок всіх громадян, незалежно від віку чи наявності відстрочки. Відтак, заброньовані громадяни, як і всі інші, зобов’язані з’явитися до відповідного ТЦК та СП у зазначений у повістці термін", – зазначили там.

Що робити, якщо заброньованому працівнику дали повістку

Якщо ви маєте підтверджене бронювання, але отримали повістку, правознавці радять з'явитися до військкомату для того, щоб її анулювати.

Отже, якщо громадянина зупинили (але документів при собі немає) і йому видали повістку, але він має "бронь", то потрібно з'явитися у військкомат, взявши з собою витяг із Наказу Міністерства економіки України про бронювання, для уточнення даних. Але мобілізувати таких громадян не зможуть, оскільки, роботодавець бронюванням забезпечує тимчасове звільнення таких працівників від мобілізації. Відповідно, таку повістку буде анульовано,

– уточнюють юристи.

Правознавці наголосили, щоб уникнути отримання повістки, особам, які мають "бронь", вони повинні носити із собою такий документ та пред’являти його під час вручення повістки.