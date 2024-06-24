Может ли ТЦК выписать повестку, если забыл документы о бронировании дома: объяснение адвоката

Работники ТЦК могут выписать повестку мужчине, даже если он был забронирован на работе, но не имеет с собой соответствующих документов, подтверждающих это.

Об этом рассказали в адвокатском бюро "Дубок и партнеры", передает издание "Телеграф".

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Вручить повестку действительно могут

Юристы напомнили, что подтверждением бронирования работников и их отсрочки является выписка из Приказа Министерства экономики. По их словам, вручение повестки человеку с "бронированием" не нарушает законодательство. Там отметили, что статья 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК и СП (военкомат) по повестке или мобилизационным распоряжением.

"Это обязанность всех граждан, независимо от возраста или наличия отсрочки. Поэтому, забронированные граждане, как и все остальные, обязаны явиться в соответствующий ТЦК и СП в указанный в повестке срок", – отметили там.

Что делать, если забронированному работнику дали повестку

Если вы имеете подтвержденное бронирование, но получили повестку, правоведы советуют явиться в военкомат для того, чтобы ее аннулировать.

Итак, если гражданина остановили (но документов при себе нет) и ему выдали повестку, но он имеет "бронь", то нужно явиться в военкомат, взяв с собой выписку из Приказа Министерства экономики Украины о бронировании, для уточнения данных. Но мобилизовать таких граждан не смогут, поскольку, работодатель бронированием обеспечивает временное освобождение таких работников от мобилизации. Соответственно, такая повестка будет аннулирована,

– уточняют юристы.

Правоведы отметили, чтобы избежать получения повестки, лицам, которые имеют "бронь", они должны носить с собой такой документ и предъявлять его во время вручения повестки.