Сейчас пограничники принимают и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Пограничники проверяют всю информацию

Андрей Демченко отметил, что оба документа имеют одинаковую юридическую силу.

"Мы не выделяем приложение как отдельный документ для того, чтобы дать полную картину. Отмечу, что и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме имеют одинаковую юридическую силу. Но, конечно, не просто стоит представить этот документ, а стоит, чтобы в этом документе – или в бумажном виде, или в электронном, – была необходимая информация, которая бы давала людям право на пересечение границы", – сказал он.

Представитель ГПСУ напомнил, что это должны быть отметки об исключении из воинского учета или об отсрочке. В частности, говорится о забронированных, непригодных и многодетных.

Пограничники принимают и бумажный документ, пограничники принимают и военно-учетный документ в электронной форме. Но, конечно же, учитывайте, проверяют всю информацию, которая там указана в этих документах,

– отметил Демченко.

Так, пограничники, имея доступ к системе "Оберег", могут проверить, не поддельный ли предоставляют им документ. Если они будут иметь на это подозрения, то будут проверять, соответствует ли указанная информация действительности.