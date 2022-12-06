У ЗСУ розповіли, чи будуть найближчим часом посилювати мобілізацію

У Росії, хоч і не відкрито, продовжують набирати бійців, яких відправлять на фронт. Тож відкритим залишається питання, чи посилюватиметься у відповідь на це мобілізація в Україні.

Нагадаємо, що воєнний стан і загальну мобілізацію у нашій державі продовжили до 19 лютого 2023 року. Розповідаємо далі, чи посилять мобілізаційні заходи у нашій країні.

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Усе залежатиме від ситуації на фронті

На цьому наголосив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Ще під час кампанії часткової мобілізації в Росії він зазначив, що в Україні плани складатимуть з урахуванням даних з країни-агресорки.

Якщо говорити про посилення мобілізації, то нагальної потреби у цьому немає. І на найближчий час вона не спостерігається. Водночас слід бути готовим до будь-якого перебігу подій. Цікаво, що спостерігаються також певні послаблення, пов'язані з набором до війська.

Наприклад, на звільнення тепер мають право батьки трьох або більше дітей. Тобто є тенденція не до збільшення категорій, які підлягають мобілізації, а навпаки, до зменшення,

– наголосив він.

Горбач додав, що до ТЦК приходять добровольці. І хоч їх менше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення, вони все ще є. Водночас він зауважив, що деяким з добровольців відмовляють. Мовиться про тих, у кого проблеми зі здоров'ям. Або ж юнаків, котрим ще не виповнилося 27 років, і вони не проходили військову службу раніше.

Які спеціальності зараз необхідні

За словами Горбача, усе залежить від того, ким потрібно доукомплектовувати військову частину. Саме тому призивають не всіх без розбору, а певні категорії та спеціальності. Передовсім набирають тих, хто проходив військову службу. Їх уже можуть відразу направляти до бойових військових частин.

Що ж стосується військовозобов'язаних без досвіду, то їх можуть призвати лише до військових частин. Альтернативою можуть бути також вищі навчальні військові заклади, де вони проходитимуть перепідготовку.

Нагадаємо, що військовослужбовці мають право на відпустку. Під час повномасштабного вторгнення вона, як правило, триває до 10 днів. Причому організовують відпочинок так, щоб 2/3 військових залишалися на позиціях, а 1/3 мала можливість відпочити.