Чи матимуть змогу трохи відпочити ті військові, які почали служити з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на розмову Liga.net з Командуванням Сухопутних військ ЗСУ.

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У ЗСУ дають воїнам відпустки та влаштовують ротації

Командування регулярно влаштовує ЗСУ ротації, а також дає відпустки для відпочинку. Зокрема військових, які довго перебувають у гарячих точках, потім передислоковують у спокійніші райони.

Тут немає чіткої регуляції, усе залежить від конкретної ситуації, що склалася. Ротації можуть відбуватися з періодичністю від кількох місяців до пів року.

Крім того, командир може відправляти військових у відпустки. Мовиться про 10 днів, не враховуючи часу на дорогу.

Щобільше, якщо комусь не вистачатиме відпустки, бо вдома виникли непередбачувані проблеми, можна взяти додатковий відпочинок. При цьому, у Командуванні пояснюють, що їм доводиться постійно стежити, аби необхідна кількість воїнів залишалася на позиціях. Пропорція виглядає так: 2/3 військових залишаються, а 1/3 – відправляють у відпустку.

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Детальніше про відпустки для українських захисників

Відпустки бувають декількох видів:

Основна відпустка;

відпустка за сімейними обставинами;

з інших вагомих причин зі збереженням грошового забезпечення.

Як зазначалося вище, здебільшого всі відпустки для військових тривають до 10 днів. Варто зауважити, у мирний час службовці ЗСУ маю більше можливостей для перепочинку, але так, як у країні триває повномасштабна війна з агресором, використовувати можна лише зазначені 3 види відпусток.