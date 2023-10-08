Як Кремль використовує ситуацію в Ізраїлі проти України: аналіз ISW

Росія використовує атаку ХАМАС в Ізраїлі, щоб просувати свої наративи. Кремль спрямовує їх на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що для цього Кремль посилив кілька інформаційних операцій після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Варто зауважити, що напередодні вдосвіта бойовики випустили по єврейській країні тисячі ракет.

Дивіться також "Це момент типу Перл-Харбор для Ізраїлю": чому атака ХАМАС виявилася несподіваною

Що кажуть аналітики про те, як Кремль використовує ситуацію

У ISW зазначають, що перш за все Кремль звинувачує Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України. Також Росія намагається переконати світ, що міжнародна спільнота перестане звертати увагу на Україну через події на Близькому Сході.

Аналітики показують, що говорили про це у Росії. Зокрема:

заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв заявив, що нібито США та союзники мали б "зайнятися" роботою над "палестино-ізраїльським врегулюванням", а не "втручатися" у справи Росії та надавати військову допомогу Києву;

російське мзс вирішило звинуватити Захід у блокуванні зусиль необхідного "квартету" Росії, США, Євросоюзу та ООН, що буцімто призвело до ескалації насильства. Там поклали відповідальність за бойові дії в Ізраїлі на Захід;

російський пропагандист Сєргєй Мардан прямо сказав, що Кремль виграє від ескалації на Близькому Сході, адже світ нібито "на деякий час забуде про Україну і знову займеться гасінням вічного вогню на Близькому Сході".

У ISW пояснюють, що ці наративи країни-окупанта націлені на західну аудиторію.

Ці наративи Кремля вбивають клин у військову підтримку України, та прагнуть деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Київ втратить міжнародну допомогу. Мета цих заяв – запевнити російську внутрішню аудиторію, що міжнародна спільнота ігноруватиме військову допомогу Україні,

– заявили в ISW.

Окрім того, аналітики зауважили, що декілька ключових джерел у російському інформаційному просторі вже 7 жовтня змістили фокус свого щоденного висвітлення на ситуацію в Ізраїлі. На думку фахівців, це може вплинути на інформаційне середовище навколо війни в Україні найближчими днями або тижнями.

У ISW додали, що багато російських блогерів зосередились переважно на атаках ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня. Окрім того, деякі навіть сприяли інформаційним операціям Кремля, стверджуючи, що увага Заходу перемкнулась з України на Ізраїль.

Це навіть спонукало одного з російських так званих "воєнкорів" закликати інших не "забувати" про війну в Україні.

"Наразі ISW не може передбачити, як зміниться середовище джерел у зв'язку з розгортанням атак ХАМАС в Ізраїлі", – підсумували фахівці.

Як може вплинути загострення в Ізраїлі на війну в Україні