Как Кремль использует ситуацию в Израиле против Украины: анализ ISW

Россия использует атаку ХАМАС в Израиле, чтобы продвигать свои нарративы. Кремль направляет их на уменьшение поддержки США и Запада к Украине.

Аналитики американского Института изучения войны объяснили, что для этого Кремль усилил несколько информационных операций после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Следует заметить, что накануне на рассвете боевики выпустили по еврейской стране тысячи ракет.

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Что говорят аналитики о том, как Кремль использует ситуацию

В ISW отмечают, что, прежде всего, Кремль обвиняет Запад в пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины. Также Россия пытается убедить мир, что международное сообщество перестанет обращать внимание на Украину из-за событий на Ближнем Востоке.

Аналитики показывают, что говорили об этом в России. В частности:

заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что якобы США и союзники должны "заняться" работой над "палестино-израильским урегулированием", а не "вмешиваться" в дела России и оказывать военную помощь Киеву;

российское мид решило обвинить Запад в блокировании усилий необходимого "квартета" России, США, Евросоюза и ООН, что якобы привело к эскалации насилия. Там возложили ответственность за боевые действия в Израиле на Запад;

российский пропагандист Сергей Мардан прямо сказал, что Кремль выиграет от эскалации на Ближнем Востоке, ведь мир якобы "на время забудет об Украине и снова займется гашением вечного огня на Ближнем Востоке".

В ISW объясняют, что эти нарративы страны-оккупанта нацелены на западную аудиторию.

Эти нарративы Кремля убивают клин в военную поддержку Украины и стремятся деморализовать украинское общество, утверждая, что Киев потеряет международную помощь. Цель этих заявлений – заверить российскую внутреннюю аудиторию, что международное сообщество будет игнорировать военную помощь Украине,

– заявили в ISW.

Кроме того, аналитики отметили, что несколько ключевых источников в российском информационном пространстве уже 7 октября сместили фокус своего ежедневного освещения ситуации в Израиле. По мнению специалистов, это может повлиять на информационную среду вокруг войны в Украине в ближайшие дни или недели.

В ISW добавили, что многие российские блогеры сосредоточились преимущественно на атаках ХАМАС в Израиле 7 октября. Кроме того, некоторые даже способствовали информационным операциям Кремля, утверждая, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль.

Это даже побудило одного из российских так называемых военкоров призвать других не забывать о войне в Украине.

"Сейчас ISW не может предусмотреть, как изменится среда источников в связи с развертыванием атак ХАМАС в Израиле", – подытожили специалисты.

Как может повлиять обострение в Израиле на войну в Украине