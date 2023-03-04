Укріплення кордонів з Росією і Білоруссю: у ДПСУ розповіли про 2-кілометрові смуги

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким вирішила посилити кордон України з Росією і Білоруссю. В Україні вирішили розширити смугу на кордоні з Росією і Білоруссю.

Деталі законопроєкту в ефірі телемарафону пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише 24 Канал. За його словами, цим проєктом закону, який прийняла Рада, вносяться зміни до 15 законів України.

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На кордоні з Росією і Білоруссю діятиме спеціальний режим використання земель

"У першу чергу це направлено на посилення спроможності Держприкордонслужби та загалом укріплення нашого кордону", – сказав Демченко.

Він зазначив, що було визначено смугу на кордоні, де діятиме спеціальний режим використання земель.

Якщо на всіх ділянках кордону з країнами ЄС та Молдовою ця смуга місцевості 30 – 50 метрів, то на напрямку кордону з Білоруссю і Росією ця прикордонна смуга буде складати до 2 кілометрів,

– заявив Демченко.

Речник ДПСУ пояснив, що на цих ділянках прикордонної смуги мають відбуватися всі інженерно-фортифікаційні роботи для укріплення цих напрямків.

"Землі в будь-які власності, де вони перебувають, мають бути передані військовим частинам ДПСУ для того, щоб ці роботи проводилися, щоб укріпити напрямок кордону з Росією і Білоруссю", – резюмував він.

Україна посилює кордон з Росією і Білоруссю