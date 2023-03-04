Укріплення кордонів з Росією і Білоруссю: у ДПСУ розповіли про 2-кілометрові смуги
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким вирішила посилити кордон України з Росією і Білоруссю. В Україні вирішили розширити смугу на кордоні з Росією і Білоруссю.
Деталі законопроєкту в ефірі телемарафону пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише 24 Канал. За його словами, цим проєктом закону, який прийняла Рада, вносяться зміни до 15 законів України.
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На кордоні з Росією і Білоруссю діятиме спеціальний режим використання земель
"У першу чергу це направлено на посилення спроможності Держприкордонслужби та загалом укріплення нашого кордону", – сказав Демченко.
Він зазначив, що було визначено смугу на кордоні, де діятиме спеціальний режим використання земель.
Якщо на всіх ділянках кордону з країнами ЄС та Молдовою ця смуга місцевості 30 – 50 метрів, то на напрямку кордону з Білоруссю і Росією ця прикордонна смуга буде складати до 2 кілометрів,
– заявив Демченко.
Речник ДПСУ пояснив, що на цих ділянках прикордонної смуги мають відбуватися всі інженерно-фортифікаційні роботи для укріплення цих напрямків.
"Землі в будь-які власності, де вони перебувають, мають бути передані військовим частинам ДПСУ для того, щоб ці роботи проводилися, щоб укріпити напрямок кордону з Росією і Білоруссю", – резюмував він.
Україна посилює кордон з Росією і Білоруссю
- Росія постійно намагається тримати українців у напрузі, проводячи "навчання" у Білорусі. Окупанти використовують загрозу вторгнення з Півночі, щоб відволікати увагу наших військ, які перебувають на інших напрямках.
- На цей момент українські військові та офіційні особи стверджують, що загрози наступу з Півночі немає. Зокрема, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що не можна відкидати будь-які варіанти розвитку подій.
- Однак, за її словами, під великим питанням те, чи справді загарбники мають потужності для відкриття нового фронту. Вона зазначила, що це, швидше за все, гіпотетичні загрози, які ймовірні за певного переліку обставин.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 березня, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Зокрема, наступальних угруповань противника не виявлено.