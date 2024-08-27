Зашитий повністю, – глава Житомирської ОВА про кордон області з Білоруссю

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів про ситуацію в області на кордоні з Білоруссю. За словами посадовця, там майже повністю завершили будівництво необхідних фортифікаційних споруд.

Очільник Житомирщини також наголосив, що, на його думку, наступ військових з Білорусі у бік області малоймовірний. А наші захисники, у разі чого, готові їх відповідно зустріти.

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Наскільки укріплений кордон з Білоруссю на Житомирщині

Віталій Бунечко підкреслив, що фортифікації на кордоні з Білоруссю в Житомирській області готові на 99%. Окремі роботи ще продовжують виконувати спеціалісти.

Деінде будівельники виправляють свої "помарки", десь ми проводимо експертизу, щоб переконатися у якості, десь треба підписати акти виконаних робіт та повністю розрахуватися. Але наші фортифікаційні споруди повністю готові, і у випадку, якщо хтось захоче зайти з північного кордону, то наші взводні, ротні опорні пункти, смуги перешкод готові зустріти ворога,

– зазначив глава Житомирської ОВА.

Посадовець також запевнив, що роботу з будівництва глибоко ешелонованої лінії захисту на півночі області не припиняли від початку лютого 2022 року. Наразі ж це відбувається у межах загальнодержавної концепції лінії оборони, яка пролягає від Волині до Харківщини.

"Зараз вже є нові проєкти та рекомендації з боку військових, як зробити наш кордон та область пекельною пасткою для ворога", – сказав Бунечко.

Чи можливий наступ зі сторони Білорусі на область

Глава Житомирської обласної військової адміністрації зауважив, що вірогідність наступу з Білорусі на цій ділянці дуже мала, адже лінія оборони в області дуже сильно замінована.

І коли сусідній васал Росії каже про переміщення військ і про все інше, то ми дуже впевнені в себе на кордоні по лінії захисту. І я думаю, що вони про це знають,

– підкреслив посадовець.

Підсумовуючи, Бунечко наголосив, що кордон з Республікою Білорусь на Житомирщині "зашитий повністю", а в прикордонних населених пунктах продовжує вирувати життя, адже люди відчувають там впевненість в завтрашньому дні.