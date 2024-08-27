Зашит полностью, – глава Житомирской ОВА о границе области с Беларусью

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал о ситуации в области на границе с Беларусью. По словам чиновника, там почти завершили строительство необходимых фортификационных сооружений.

Глава Житомирской области также отметил, что, по его мнению, наступление военных из Беларуси в сторону области маловероятно. А наши защитники, в случае чего, готовы их соответственно встретить.

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Насколько укреплена граница с Беларусью в Житомирской области

Виталий Бунечко подчеркнул, что фортификации на границе с Беларусью в Житомирской области готовы на 99%. Отдельные работы еще продолжают выполнять специалисты.

Где-то строители исправляют свои "помарки", где-то мы проводим экспертизу, чтобы убедиться в качестве, где-то надо подписать акты выполненных работ и полностью рассчитаться. Но наши фортификационные сооружения полностью готовы, и в случае, если кто-то захочет зайти с северной границы, то наши взводные, ротные опорные пункты, полосы препятствий готовы встретить врага,

– отметил глава Житомирской ОВА.

Чиновник также заверил, что работу по строительству глубоко эшелонированной линии защиты на севере области не прекращали с начала февраля 2022 года. Сейчас же это происходит в рамках общегосударственной концепции линии обороны, которая пролегает от Волыни до Харьковской области.

"Сейчас уже есть новые проекты и рекомендации со стороны военных, как сделать нашу границу и область адской ловушкой для врага", – сказал Бунечко.

Возможно ли наступление со стороны Беларуси на область

Глава Житомирской областной военной администрации отметил, что вероятность наступления из Беларуси на этом участке очень мала, ведь линия обороны в области очень сильно заминирована.

И когда соседний вассал России говорит о перемещении войск и обо всем остальном, то мы очень уверены в себе на границе по линии защиты. И я думаю, что они об этом знают,

– подчеркнул чиновник.

Подытоживая, Бунечко отметил, что граница с Республикой Беларусь в Житомирской области "зашит полностью", а в приграничных населенных пунктах продолжает бурлить жизнь, ведь люди чувствуют там уверенность в завтрашнем дне.