Речник ДПСУ Андрій Демченко у етері телемарафону розповів, що, за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки. Це важливо, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінюватись.

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Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована

Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили оборони України різних складових, а це й прикордонники, й Збройні сили, Національна гвардія повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося,

– сказав Демченко.

Важливо. Станом на 26 серпня Росія на території Білорусі не має достатнього угруповання, які б вона могла задіяти для нового вторгнення в Україну з цього напрямку.

Крім того, ситуацію зі стягуванням білоруських військ на північний кордон України прокоментувала виданню "Суспільне" речниця Чернігівського прикордонному загону Галина Шеховцова.

За її словами, ситуація на кордоні Чернігівщини з Білоруссю "не змінилася, обстановка спокійна та повністю контрольована".

Що відомо про переміщення сил Білорусі до кордону з Україною