І здійснюється це включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнера".

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Що кажуть в МЗС

Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об'єкта атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом,

– наголосили в українському відомстві.

Тож в МЗС звернулися до вищого керівництва Білорусі із закликом не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її армію – припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню.

Також застерегли, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону, й усі цілі на території Білоусі стануть законними для Збройних Сил України.