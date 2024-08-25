Українська розвідка встановила, що у Гомельській області Білорусь розмістила Сили спеціальних операцій, озброєння та військову техніку, зокрема, танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку. Окрім того, там зафіксована присутність вагнерівців.

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"Навчання" Білорусі є загрозою для безпеки України та світу

У МЗС заявили, що проведення навчань в прикордонній смузі та поблизу Чорнобильської АЕС, є загрозою як для національної безпеки України, так і світу.

"Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили – припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню", – написали у МЗС.

У відомстві також наголосили, що Україна "ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій" проти народу Білорусі.

Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України,

– наголосили у міністерстві.