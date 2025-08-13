За даними розвідки України, противник перекидає сили та засоби на 2 напрямки на Запоріжжі: Оріхівський і Гуляйпільський. Однак поки ворог не довозить їх до лінії бойового зіткнення.

Ба більше, на цьому напрямку Сили оборони мають змогу протидіяти ворогу. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що там наростатиме загроза, якщо ЗСУ не зупинять ворога на іншому напрямку.

Якою є загроза на Запорізькому напрямку?

Військовий експерт пояснив, що ворог справді перекидає сили та техніку на Запорізький напрямок, але не на лінію бойового зіткнення. Ворог дислокує ресурси за 30 – 50 кілометрів від лінії фронту, тобто в армійських тилах. Все це для того, щоб українські оперативно-тактичні дрони не змогли знищити їхнє підкріплення.

Однак росіяни розгортаються. Це те, про що ми говорили кілька місяців – друга хвиля, яка відбувається в серпні – вересні. Як ворог буде застосовувати ці сили буде залежати від того, як ми будемо протидіяти,

– наголосив він.

Світан припустив, що якщо українські військові не відіб'ють ворога біля Покровська, він піде на захід – на Павлоград, а потім з півдня на північ – на Гуляйполе і знову на Павлоград, намагаючись захопити місто з двох сторін.

Це дуже небезпечно. Однак на Запоріжжі їх ще можна зупинити, бо там є рокадні дороги, а якщо вони вийдуть з-під Покровська, дороги їх приведуть на Дніпро. Тому зараз для нас важливий саме Покровський напрямок, ми маємо резерви, що його посилити,

– підкреслив військовий експерт.

До слова, зараз на Покровському напрямку ситуація загострилась ще більше – окупанти мають перевагу в ресурсах та особовому складі. Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук повідомив, що сьогодні стає все важче сказати, що нам вдасться стабілізувати там ситуацію.