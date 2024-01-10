Лунали постріли та крики: в Еквадорі озброєні люди захопили телестудію у прямому ефірі

В Еквадорі озброєні люди у масках увірвалися у телестудію каналу TC Television. Місцеві глядачі побачили все у прямому ефірі.

Інцидент стався у вівторок, 9 січня. Люди у масках взяли співробітників телеканалу у заручники.

Читайте також В Еквадорі вбили кандидата у президенти Вільявісенсіо: момент потрапив на відео

Що сталося у прямому ефірі

Соцмережами ширяться кадри з місця подій, зафільмовані очевидцями з екранів своїх телевізорів. На одному з відео можна побачити щонайменше 6 озброєних людей у масках. Вони направляли зброю на ведучих та змусили працівників телеканалу лягти на підлогу. Один з цих чоловіків вдарив заручника по голові.

В Еквадорі захопили телеканал: дивіться відео



На іншому відео інший чоловік у масці тримав смартфон біля вуха та змушував ведучого звернутися до глядачів. Можна почути, як нападник сказав фразу "ні поліції". Ймовірно, він застерігав заручників та глядачів від виклику правоохоронців на місце подій. Однак спецпризначенці вже відреагували на інцидент.

Озброєні нападники погрожують ведучим: дивіться відео



На цей час сигнал прямої трансляції вже недоступний. Очевидці повідомляли, що на фоні можна було почути постріли та крики.

Що цьому передувало

Ватажок дуже великого злочинного угруповання Los choneros Адольфо Масіяс Вільямар на прізвисько Фіто втік з в'язниці, в якій він вже відсидів 12 років. За даними місцевих ЗМІ, Los choneros фактично контролюють більшу частину регіональної в'язниці в Гуаякіле, де Фіто відбував покарання.

Після цієї новини у кількох в'язницях сталися бунти. Також Еквадор сколихнула хвиля насильства та викрадень. Президент Даніель Нобоа 8 січня ввів у своїй країні надзвичайний стан на 60 днів та комендантську годину, щоб припинити заворушення.

Що ще сталося в Еквадорі