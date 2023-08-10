Це сталося під час передвиборчого мітингу. Момент вбивства потрапив на відео.

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В Еквадорі вбили кандидата у президенти Фернандо Вільявісенсіо

На оприлюднених кадрах можна побачити, що під час мітингу почали лунали постріли. В той час Фернандо Вільявісенсіо сідав в авто, а після чути крики людей.

В оточенні політика кажуть, що Віллавісенсіо отримав три поранення в голову. Також відомо, що під час нападу було поранено 9 людей, повідомила генеральна прокуратура країни.

Згодом поліція затримала двох осіб за підозрою у вбивстві Фернандо Вільявісенсіо. Однак відомо, що стріляли в політика троє осіб.

Попередньо, група чоловіків прибули на мотоциклі, щоб напасти на авто, в яке сів Вільявісенсіо після політичного мітингу.

Момент вбивства потрапив на камеру: дивіться відео

Один із підозрюваних у вбивстві помер

Як стало відомо, один із підозрюваних у вбивстві Вільявісенсіо помер від отриманого вогнепального поранення. Еквадорська генпрокуратура повідомила, що за її даними, всього під час стрілянини між зловмисниками, поліцейськими та охороною політика постраждали 9 осіб, зокрема двоє поліцейських та кандидат у члени нацасамблеї.

Що відомо про Вільявісенсіо

Він був відомий як профспілковий лідер, журналіст-розслідувач та депутат.

Під час роботи у законодавчому органі Вільявісенсіо був незалежним депутатом і не приєднався до жодної з фракцій. Він сприяв значній кількості розслідувань та викриттю корупції, зокрема з питань нафти, в урядах Рафаеля Корреа, Леніна Морено та нинішнього уряду Гільєрмо Лассо.

Окрім цього, Вільявісенсіо був ініціатором процесу імпічменту чинного президента.

Зазначимо, що президент Еквадору Гільєрмо Лассолава пообіцяв, що вбивство не залишиться безкарним. Він наголосив, що скликає термінове засідання за участі служби безпеки.

Зеленський пережив понад 12 спроб замаху

Нагадаємо, що росіяни намагалися захопити Україну за якісь кілька днів. Один зі способів це зробити – убити президента Володимира Зеленського. Відомо, що на нього скоїли понад 12 спроб замаху.

Згодом у США розповіли, що бачили інформацію про потенційний замах на президента України Володимира Зеленського, якому запобігла СБУ.