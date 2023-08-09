Інформацію під час брифінгу 8 серпня прокоментував речник Державного департаменту США Метью Міллер. Однак додав, що коментувати будь-які деталі щодо підготовки цього потенційного замаху може лише українська сторона. Про це пише 24 Канал.

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США знає про російських шпигунів в Україні

У США знають про те, що на Володимира Зеленського планувався замах. Міллер зазначив, що в Україні діють російські шпигуни.

Очевидно, ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні впродовж певного часу,

– сказав Міллер.

Він додав, що США підтримують ті зусилля, яких докладає Україна для притягнення до відповідальності людей, які беруть участь у підготовці замахів на керівництво країни. Це стосується й покарання всіх інших ворожих агентів, які ведуть шпигунську діяльність на користь Росії.

Ми повною мірою підтримуємо загальні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за ці дії,

– додав він.

Замахи на Зеленського