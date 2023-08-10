Это произошло во время предвыборного митинга. Момент убийства попал на видео.

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В Эквадоре убили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио

На обнародованных кадрах можно увидеть, что во время митинга раздавались выстрелы. В это время Фернандо Вильявисенсио садился в авто, а после слышны крики людей.

В окружении политика говорят, что Виллависенсио получил три ранения в голову. Также известно, что во время нападения были ранены 9 человек, сообщила генеральная прокуратура страны.

Позже полиция задержала двух человек по подозрению в убийстве Фернандо Вильявисенсио. Однако известно, что стреляли в политика три человека.

Предварительно, группа мужчин прибыли на мотоцикле, чтобы напасть на автомобиль, в который сел Вильявисенсио после политического митинга.

Момент убийства попал на камеру: смотрите видео

Один из подозреваемых в убийстве скончался

Как стало известно, один из подозреваемых в убийстве Вильявисенсио скончался от полученного огнестрельного ранения. Эквадорская генпрокуратура сообщила, что по ее данным, всего во время стрельбы между злоумышленниками, полицейскими и охраной политика пострадали 9 человек, в том числе двое полицейских и кандидат в члены нацасамблеи.

Что известно о Вильявисенсио

Он был известен как профсоюзный лидер, журналист-расследователь и депутат.

Во время работы в законодательном органе Вильявисенсио был независимым депутатом и не присоединился ни к одной из фракций. Он способствовал значительному количеству расследований и разоблачению коррупции, в частности по нефти, в правительствах Рафаэля Корреа, Ленина Морено и нынешнего правительства Гильермо Лассо.

Кроме этого, Вильявисенсио был инициатором процесса импичмента действующего президента.

Отметим, что президент Эквадора Гильермо Лассолава пообещал, что убийство не останется безнаказанным. Он подчеркнул, что созывает срочное заседание с участием службы безопасности.

Зеленский пережил более 12 попыток покушения

Напомним, что россияне пытались захватить Украину за несколько дней. Один из способов это сделать – убить президента Владимира Зеленского. Известно, что на него совершили более 12 попыток покушения.

Позже в США рассказали, что видели информацию о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского, предотвращенного СБУ.