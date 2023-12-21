Перемовини, тиск або "замороження": як у Росії бачать закінчення "СВО"

Росія розв'язала злочинну війну проти України у лютому 2022 року, яку держава-агресорка охрестила "Спєциальной воєнной опєрациєй". Вона мала тривати три дні та закінчитися захопленням Києва, однак завдяки нашим захисникам через майже два роки повномасштабного протистояння росіяни досі не досягли своїх цілей.

Залишається незрозумілим, як росіяни бачать закінчення так званої "СВО". Серед варіантів перемовини, тиск на Україну та замороження конфлікту, мовиться у тексті 24 Каналу.

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Росія все одно хоче війни

Росія хоче війни із Заходом попри всі свої заяви про бажання миру. Ситуацію навряд чи змінили б і будь-які гарантії безпеки від Євросоюзу.

Тому що не побачили від коаліції готовності ескалювати ситуацію та діяти максимально рішуче. Росіяни сприймають це за зелене світло для подальших дій.

То ж навіть якщо війна у нашій державі якимсь чином перейде до неактивної фази, у Кремлі не закінчать з агресією, бо їх мета – це не лише знищення України, а ще й розвал Європи. Заради виключно власних імперських амбіцій,

– зазначає автор.

Зеленський проти "замороженої" війни