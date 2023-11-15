На цьому зробив акцент глава держави, спілкуючись з африканськими журналістами. Він пояснив, чому Україна не може собі дозволити "замороженої" війни.

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Розв'язану Росією війну потрібно завершити

Якщо це патова ситуація і заморожений конфлікт, ми маємо чесно сказати, що наші діти будуть воювати. Або наші онуки будуть воювати. Ми вже втратили дуже багатьох людей. Чи хочемо ми так жити, знаючи, що ми роститимемо дітей, які точно потім воюватимуть?

– заявив глава держави.

Він пояснив, що Росія, якщо її не поставити на місце, знову прийде. Відтак, "війну треба закінчувати". Президент додав, що ми прагнемо миру. Володимир Зеленський також зазначив, що "закінчення може бути різне". Що воно може комусь подобатися, а комусь – ні, але воно необхідне. За його словами, воно потрібне, "щоб зло постраждало".

Патова ситуація – це тимчасова слабкість. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні її закінчити,

– підкреслив президент.

Він також заговорив про Формулу миру. Президент окреслив один зі сценаріїв завершення війни. Мовиться про виконання пункту про повагу до територіальної цілісності та статуту ООН, і як наслідок – виведення військ Росії з території України.

Так, це ще не повернення справедливості, тому що потрібно щось робити з тим, що вони тут накоїли. Це не вирішить усіх питань, але це точно вже закінчення війни,

– додав Зеленський.

Напередодні канцлер Німеччини також назвав умову, за якої можливі переговори між Україною та Росією. Цікаво, що до діалогу з Путіним Шольц готовий без жодних умов.

Що заявив Шольц про переговори

Шольц зазначив, що спілкувався з Путіним у минулому. І він планує вести діалог з російським президентом у майбутньому. Попри це, є одна чітка умова, за якої можливі переговори між Києвом і Москвою.

Проте, переговори вимагають від Росії рішучого кроку. Таким кроком має стати виведення військ,

– підкреслив Шольц.

Але є одне "але". Путін своїми діями чітко демонструє, що готовий воювати до останнього росіянина. Це підтверджує те, якими темпами він кидає на Авдіївському напрямку своїх бійців у спробі захопити місто та подати його як велику перемогу для Росії.