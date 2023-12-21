Переговоры, давление или "заморозка": как в России видят окончание "СВО"

Россия развязала преступную войну против Украины в феврале 2022 года, которую государство-агрессорка окрестило "Специальной военной операцией". Она должна была длиться три дня и закончиться захватом Киева, однако благодаря нашим защитникам почти через два года полномасштабного противостояния россияне до сих пор не достигли своих целей.

Остается непонятным, как россияне видят окончание так называемой "СВО". Среди вариантов переговора, давление на Украину и заморозка конфликта, говорится в тексте 24 Канала.

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Россия все равно хочет войны

Россия хочет войны с Западом на все свои заявления о желании мира. Ситуацию вряд ли бы изменили и любые гарантии безопасности от Евросоюза.

Потому что не увидели от коалиции готовность эскалировать ситуацию и действовать максимально решительно. Россияне воспринимают это зеленым светом для дальнейших действий.

Так что даже если война в нашем государстве каким-то образом перейдет к неактивной фазе, в Кремле не закончат с агрессией, потому что их цель – это не только уничтожение Украины, но и развал Европы. Ради исключительно собственных имперских амбиций,

– отмечает автор.

Зеленский против "замороженной" войны