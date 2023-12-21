Остается непонятным, как россияне видят окончание так называемой "СВО". Среди вариантов переговора, давление на Украину и заморозка конфликта, говорится в тексте 24 Канала.

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Россия все равно хочет войны

Россия хочет войны с Западом на все свои заявления о желании мира. Ситуацию вряд ли бы изменили и любые гарантии безопасности от Евросоюза.

Потому что не увидели от коалиции готовность эскалировать ситуацию и действовать максимально решительно. Россияне воспринимают это зеленым светом для дальнейших действий.

Так что даже если война в нашем государстве каким-то образом перейдет к неактивной фазе, в Кремле не закончат с агрессией, потому что их цель – это не только уничтожение Украины, но и развал Европы. Ради исключительно собственных имперских амбиций,

– отмечает автор.

Зеленский против "замороженной" войны