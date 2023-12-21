Остается непонятным, как россияне видят окончание так называемой "СВО". Среди вариантов переговора, давление на Украину и заморозка конфликта, говорится в тексте 24 Канала.
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Россия все равно хочет войны
Россия хочет войны с Западом на все свои заявления о желании мира. Ситуацию вряд ли бы изменили и любые гарантии безопасности от Евросоюза.
Потому что не увидели от коалиции готовность эскалировать ситуацию и действовать максимально решительно. Россияне воспринимают это зеленым светом для дальнейших действий.
Так что даже если война в нашем государстве каким-то образом перейдет к неактивной фазе, в Кремле не закончат с агрессией, потому что их цель – это не только уничтожение Украины, но и развал Европы. Ради исключительно собственных имперских амбиций,
– отмечает автор.
Зеленский против "замороженной" войны
- Украине нужна победа в войне, развязанной Россией. Владимир Зеленский высказался против "замороженной" войны и отметил, что ее нужно завершать. Он объяснил, почему Украина не может себе позволить "замороженную" войну.
- По его словам, Россия, если ее не поставить на место, снова придет. Следовательно, " войну надо заканчивать ". Президент добавил, что мы стремимся к миру. Владимир Зеленский также отметил, что "окончание может быть разное". Что оно может кому-то нравиться, а кому-то нет, но оно необходимо. По его словам, оно нужно, "чтобы зло пострадало" .
- Он также заговорил о Формуле мира. Президент наметил один из сценариев завершения войны. Речь идет о выполнении пункта об уважении к территориальной целостности и уставе ООН, и как следствие – вывод войск России с территории Украины.