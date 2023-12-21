Залишається незрозумілим, як росіяни бачать закінчення так званої "СВО". Серед варіантів перемовини, тиск на Україну та замороження конфлікту, мовиться у тексті 24 Каналу.

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Росія все одно хоче війни

Росія хоче війни із Заходом попри всі свої заяви про бажання миру. Ситуацію навряд чи змінили б і будь-які гарантії безпеки від Євросоюзу.

Тому що не побачили від коаліції готовності ескалювати ситуацію та діяти максимально рішуче. Росіяни сприймають це за зелене світло для подальших дій.

То ж навіть якщо війна у нашій державі якимсь чином перейде до неактивної фази, у Кремлі не закінчать з агресією, бо їх мета – це не лише знищення України, а ще й розвал Європи. Заради виключно власних імперських амбіцій,

– зазначає автор.

Зеленський проти "замороженої" війни