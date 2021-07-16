Закінчилася зустріч Байдена і Меркель: що говорили лідери про Україну

Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель мали особисту зустріч 15 липня у Білому домі. Проти ночі 16 липня лідери дали спільну пресконференцію.

Одразу зауважимо, що Джо Байден та Ангела Меркель не сказали чогось нового або неочікуваного. Загалом захід був рясно приправленим взаємними компліментами та люб'язностями.

Нагадаємо, 12 липня У Берліні завершилася 4-годинна зустріч Зеленського та Меркель

Пресконференція Байдена і Меркель: основні тези, які стосуються України

Під час спілкування з журналістами Джо Байден висловив такі судження на теми, які мають стосунок до України:

Ангела Меркель знає про стурбованість з боку Сполучених Штатів Америки будівництвом "Північного потоку-2".

І Меркель, і Байден згодні, що Росія не повинна використовувати енергію як зброю.

З огляду на це США та Німеччина діятимуть у партнерстві задля гарантування енергетичної безпеки у світі.

Загалом же обидві країни єдині у захисті східного флангу НАТО проти російської агресії.

Також Берлін і Вашингтон обговорять певні заходи, покликані уникнути зазнання збитків Україною від запуску "Північного потоку-2".

Територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення України обидві країни неухильно підтримуватимуть (але, звісно, треба там продовжувати проводити реформи).

Байден, немов виправдовуючись за самоусунення США від протистояння "Північному потоку-2", сказав таке: "На мить, коли я став президентом, він вже був завершеним на 90%. Санкції не мали сенсу".

Ангела Меркель у виступі теж серед іншого говорила і про Україну. А саме:

Україна має залишитися країною, яка здійснює транзит газу.

"Північний потік-2" – це додатковий проєкт, який не змінить українську газотранспортну систему.

Європейський Союз має багато інструментів для протидії Росії, якщо та порушить свої зобов'язання щодо транзиту газу територією України.

У підсумку Меркель та Байден підписали у Білому домі спільний документ ("Вашингтонську декларацію"), в якій і закріпили сказане. Її наріжні камені – співпраця у НАТО і прихильність принципам демократії.

Пресконференція Байдена та Меркель тривала пів години: дивіться повне відео

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