Закончилась встреча Байдена и Меркель: что говорили лидеры об Украине

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели личную встречу 15 июля в Белом доме. Ночью 16 июля лидеры дали совместную пресс-конференцию.

Сразу заметим, что Джо Байден и Ангела Меркель не сказали чего-то нового или неожиданного. В целом мероприятие было приправлено обильными взаимными комплиментами и любезностями.

Напомним, 12 июля В Берлине завершилась 4-часовая встреча Зеленского и Меркель

Пресс-конференция Байдена и Меркель: основные тезисы, касающиеся Украины

Во время общения с журналистами Джо Байден высказал такие суждения на темы, имеющие отношение к Украине:

Ангела Меркель знает об обеспокоенности со стороны Соединенных Штатов Америки строительством "Северного потока-2".

И Меркель, и Байден согласны, что Россия не должна использовать энергию как оружие.

Учитывая это США и Германия будут действовать в партнерстве ради обеспечения энергетической безопасности в мире.

В целом же обе страны едины в защите восточного фланга НАТО против российской агрессии.

Также Берлин и Вашингтон обсудят определенные меры, призванные избежать убытков Украины от запуска "Северного потока-2".

Территориальную целостность и евроатлантические стремления Украины обе страны неуклонно будут поддерживать (но, конечно, надо там продолжать проводить реформы).

Байден, словно оправдываясь за самоустранение США от противостояния "Северному потоку-2", сказал следующее: "На момент, когда я стал президентом, он уже был завершенным на 90%. Санкции не имели смысла".

Ангела Меркель в выступлении тоже среди прочего говорила и об Украине. А именно:

Украина должна остаться страной, которая осуществляет транзит газа.

"Северный поток-2" – это дополнительный проект, который не изменит украинскую газотранспортную систему.

Европейский Союз имеет много инструментов для противодействия России, если та нарушит свои обязательства по транзиту газа через территорию Украины.

В итоге Меркель и Байден подписали в Белом доме совместный документ ("Вашингтонскую декларацию"), в котором и закрепили сказанное. Ее краеугольные камни – сотрудничество в НАТО и приверженность принципам демократии.

Пресс-конференция Байдена и Меркель длилась полчаса: смотрите полное видео

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