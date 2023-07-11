Бойовики ПВК "Вагнера" наблизилися до ядерної бази під час заколоту, – Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що під час заколоту Пригожина вагнерівці мали намір захопити російську ядерну зброю. Зокрема, мовиться про ядерну базу "Воронєж-45".

Це було потрібно для "підняття ставок" у заколоті проти російської влади. Так, вони прагнули отримати "невеликі ядерні пристрої радянських часів".

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Росіяни дійшли до бази з ядеркою

Буданов заявив, що найманці ПВК "Вагнера" дійшли до бази "Воронєж-45" під час заколоту Євгєнія Пригожина. Він зазначив, що єдиною перешкодою між вагнерівцями й базою були зачинені двері.

Двері сховища були зачинені, і вони не потрапили до технічної секції,

– сказав Буданов.

Попри це, він підкреслив, що на базі "Воронєж-45" зберігаються невеликі ядерні пристрої ще з радянських часів. Цю зброю навіть можна "носити в рюкзаку".

"Це було одне з ключових місць зберігання цих рюкзаків", – наголосив очільник української розвідки.

Очільник проєкту "Ядерна інформація" у Федерації американських вчених Ганс Крістенсен зазначив, що невеликі ядерні бомби є пережитком холодної війни. Але на початку 1990-х років як США, так і Росія домовилися вилучити їх зі своїх арсеналів.

Водночас Крістенсен наголосив, що кілька екземплярів цих бомб Росія все ж залишила для мінування ворожих гаваней. Колишній головний юрисконсульт Національної адміністрації з ядерної безпеки США Девід Джонас застерігав, що важко дізнатися, чи дотрималася російська влада своєї обіцянки знищити цей тип зброї.

Я не вірю, що вона (маленька ядерна бомба – 24 Канал) все ще у росіян, але я б не поставив на це своє життя,

– сказав він.

Проте фахівець з ядерної зброї Емі Вульф висловила сумніви, що ця зброя все ще є потужна, якщо вона наявна у Росії. З цією думкою погодився і Джонас, зазначивши, що така портативна зброя потребує технічного обслуговування й оновлення.

Журналісти зазначили, що Буданов не надав доказів свого твердження і відмовився повідомити, які дискусії, якщо такі були, відбувалися зі Сполученими Штатами та іншими союзниками з приводу цього інциденту. Він також не сказав, чому бойовики згодом відступили від цієї бази ядерної зброї.

Кілька чиновників підтвердили слова Буданова

У виданні наголосили, що одне з близьких до Кремля джерел підтвердило частину розповіді Буданова. Там зауважили, що ПВК "Вагнера" вдалося потрапити "в зону особливого інтересу", в результаті чого американці розхвилювалися щодо російських ядерних боєприпасів.

Інше джерело на окупованих територіях на Сході нашої держави повідомило, що саме цей крок вагнерівців викликав занепокоєння в Кремлі й став поштовхом до поспішних переговорів про припинення заколоту.

Водночас американські офіційні особи висловили сумніви щодо заяви Буданова. Зокрема, речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж сказав, що не може підтвердити звіт очільника української розвідки. Він підкреслив, що у них не було жодних сигналів, що російська ядерна зброя "перебуває під загрозою".

Журналісти підкреслили, що американські чиновники давно побоюються того, що заворушення в Росії можуть призвести до потрапляння ядерних пристроїв до рук зловмисників.

Вагнерівці готувалися захопити ядерні склади