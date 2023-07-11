Боевики ЧВК "Вагнера" приблизились к ядерной базе во время мятежа – Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что во время мятежа Пригожина вагнеровцы намеревались захватить российское ядерное оружие. В частности, речь идет о ядерной базе "Воронеж-45".

Это было нужно для "поднятия ставок" в мятеже против российских властей. Так, они стремились получить "небольшие ядерные устройства советских времен".

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Россияне дошли до базы с ядеркой

Буданов заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" дошли до базы "Воронеж-45" во время мятежа Евгения Пригожина. Он отметил, что единственным препятствием между вагнеровцами и базой была закрыта дверь.

Двери хранилища были закрыты, и они не попали в техническую секцию,

– сказал Буданов.

Тем не менее он подчеркнул, что на базе "Воронеж-45" хранятся небольшие ядерные устройства еще с советских времен. Это оружие даже можно "носить в рюкзаке".

"Это было одно из ключевых мест хранения этих рюкзаков", – подчеркнул глава украинской разведки.

Глава проекта "Ядерная информация" в Федерации американских ученых Ганс Кристенсен отметил, что небольшие ядерные бомбы являются пережитком холодной войны. Но в начале 1990-х годов как США, так и Россия договорились изъять их из своих арсеналов.

В то же время Кристенсен подчеркнул, что несколько экземпляров этих бомб Россия все же оставила для минирования вражеских гаваней. Бывший главный юрисконсульт Национальной администрации по ядерной безопасности США Дэвид Джонас предостерег, что трудно узнать, соблюдались ли российские власти своего обещания уничтожить этот тип оружия.

Я не верю, что она (маленькая ядерная бомба – 24 Канал) все еще у россиян, но я бы не поставил на это свою жизнь,

– сказал он.

Однако специалист по ядерному оружию Эми Вульф выразила сомнения, что это оружие все еще мощное, если оно имеется в России. С этим мнением согласился и Джонас, отметив, что такое портативное оружие нуждается в техническом обслуживании и обновлении.

Журналисты отметили, что Буданов не предоставил доказательств своего утверждения и отказался сообщить, какие дискуссии, если таковые были, происходили с Соединенными Штатами и другими союзниками по поводу этого инцидента. Он также не сказал, почему боевики со временем отступили от этой базы ядерного оружия.

Несколько чиновников подтвердили слова Буданова

В издании отметили, что один из близких к Кремлю источников подтвердил часть рассказа Буданова. Там заметили, что НПК "Вагнера" удалось попасть "в зону особого интереса", в результате чего американцы разволновались по поводу российских ядерных боеприпасов.

Другой источник на оккупированных территориях на Востоке нашего государства сообщил, что именно этот шаг вагнеровцев вызвал беспокойство в Кремле и стал толчком к поспешным переговорам о прекращении мятежа.

В то же время, американские официальные лица выразили сомнения в заявлении Буданова. В частности, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж сказал, что не может подтвердить отчет главы украинской разведки. Он подчеркнул, что у них не было никаких сигналов, что российское ядерное оружие "находится под угрозой".

Журналисты подчеркнули, что американские чиновники давно опасаются того, что беспорядки в России могут привести к попаданию ядерных устройств в руки злоумышленников.

Вагнеровцы готовились захватить ядерные склады