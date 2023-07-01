Крах Пригожина у Росії: ISW про те, що у "кухаря" Путіна забрали компанії та медіаімперію

Після невдалого заколоту медіаімперія Євгенія Пригожина почала зазнавати краху. Зокрема, припинив існування його холдинг "Патріот"

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. За їхніми прогнозами, Кремль готовий взяти під контроль усі медіаактиви очільника ПВК "Вагнера".

Зверніть увагу Бахмут вже не такий важливий, – пропагандисти Кремля почали "опускати" вагнерівців

Що відбувається з медіаімперією Пригожина

Аналітики відзначили, що за повідомленнями російських ЗМІ, Пригожин розпустив свій холдинг "Патріот", заснований у 2019 році. Він особисто оголосив про ліквідацію холдингу та звільнив усіх його співробітників.

Крім того, за непідтвердженими даними, міноборони Росії розпускає групу компаній "Конкорд", яка також належала Пригожину. Кремль продає активи групи. Варто відзначити, що до групи входили підконтрольні Пригожину ЗМІ.

Роскомнагляд також вирішив заблокувати на території Росії доступ до декількох сайтів з медіаімперії Пригожина.

Майбутнє інших компаній Пригожина залишається неясним, але деякі російські джерела стверджують, що адміністрація президента Росії, ймовірно, візьме під контроль медійні активи Пригожина,

– відзначають в ISW.

Тим часом пропаганда запустила інформаційну кампанію проти вагнерівців

Травневі "побєдобєсія" росіян через заяви Пригожина про захоплення Бахмута не тільки скінчилися, але й переросли навпаки у звинувачення в бік вагнерівців та їхнього очільника.

Російська пропаганда почала поширювати матеріали з порівнянням захоплення Маріуполя та Бахмута. Один з найбільших пропагандистських каналів Кремля створив сюжет, в якому порівняв бої за Маріуполь та Бахмут. Відтепер росіянам по телевізору розповідають, що Маріуполь є одним з "найважливіших центрів української металургії, з якого 8 років цілеспрямовано робили потужний укріпрайон". А Бахмут "не найважливіший з точки зору всього фронту".

Далі пропагандисти почали перераховувати підрозділи, причетні до захоплення міст. Наприклад, кремлівські ЗМІ вирішили порівняти, що підрозділи Кадирова та регулярної армії захопили Маріуполь за 71 день, а вагнерівцям знадобилося 224 дні на захоплення Бахмута. І це при тому, що повністю місто загарбники так і не захопили.

Однак такі сюжети виглядають ні чим іншим, як інформаційною кампанією проти Пригожина на тлі його невдалої спроби вчинити заколот проти вищого керівництва країни-терориста. Та не варто забувати, що це протистояння один терористів з іншими.