Крах Пригожина в России: ISW о том, что у "повара" Путина забрали компании и медиаимперию

После неудачного мятежа медиаимперия Евгения Пригожина начала терпеть крах. В частности, прекратил существование его холдинг "Патриот"

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. По их прогнозам, Кремль готов взять под контроль все медиаактивы главы ЧВК "Вагнера".

Обратите внимание Бахмут уже не так важен, – пропагандисты Кремля начали "опускать" вагнеровцев

Что происходит с медиа-империей Пригожина

Аналитики отметили, что, по сообщениям российских СМИ, Пригожин распустил свой холдинг "Патриот", основанный в 2019 году. Он лично объявил о ликвидации холдинга и уволил всех его сотрудников.

Кроме того, по неподтвержденным данным, минобороны России распускает группу компаний "Конкорд", также принадлежавшую Пригожину. Кремль продает активы группы. Следует отметить, что в группу входили подконтрольные Пригожину СМИ.

Роскомнадзор также решил заблокировать на территории России доступ к нескольким сайтам из медиа-империи Пригожина.

Будущее других компаний Пригожина остается неясным, но некоторые российские источники утверждают, что администрация президента России, вероятно, возьмет под контроль медийные активы Пригожина,

– отмечают в ISW.

Тем временем пропаганда запустила информационную кампанию против вагнеровцев

Майские "перебои" россиян из-за заявлений Пригожина о захвате Бахмута не только закончились, но и переросли наоборот в обвинение в сторону вагнеровцев и их руководителя.

Российская пропаганда начала распространять материалы по сравнению с захватом Мариуполя и Бахмута. Один из самых больших пропагандистских каналов Кремля создал сюжет, в котором сравнил бои за Мариуполь и Бахмут. Теперь россиянам по телевизору рассказывают, что Мариуполь является одним из "важнейших центров украинской металлургии, из которого 8 лет целенаправленно делали мощный укрепрайон". А Бахмут "не самый важный с точки зрения всего фронта".

Далее пропагандисты начали перечислять подразделения, причастные к захвату городов. К примеру, кремлевские СМИ решили сравнить, что подразделения Кадырова и регулярной армии захватили Мариуполь за 71 день, а вагнеровцам понадобилось 224 дня на захват Бахмута. И это при том, что город захватчики так и не захватили.

Однако такие сюжеты выглядят ни чем иным, как информационной кампанией против Пригожина на фоне его неудачной попытки совершить мятеж против высшего руководства страны-террориста. Но не стоит забывать, что это противостояние террористов с другими.