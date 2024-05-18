"Російський, суперечить Конституції": президентка Грузії наклала вето на закон про "іноагентів"
Джерело:1TV.GE
Саломе Зурабішвілі 18 травня наклала вето на закон "Про прозорість іноземного впливу". Напередодні його, попри багатотисячні протести громадян, остаточно прийняв парламент.
Саломе Зурабішвілі наголосила, що вето має юридичну силу і вже сьогодні буде передано до парламенту. Про це лідерка Грузії заявила на брифінгу.
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"Закон є перешкодою на нашому європейському шляху"
Сьогодні я наклала вето на російський закон, який суперечить нашій Конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на нашому європейському шляху,
– підкреслила Зурабішвілі.
Також додала, що це вето є цілком законним і вже 18 травня буде передано до парламенту.
"Цей закон має бути скасований", – наголосила президентка.
Зверніть увагу! Закон за авторством "Грузинської мрії" є калькою з російського про іноагентів, який у країні-агресорці став частиною репресивних заходів. До речі, закон вимагає від ЗМІ та неурядових організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як "агенти іноземного впливу".
Коротко, що цьому передувало
- 14 травня парламент Грузії остаточно прийняв закон "Про прозорість іноземного впливу". 84 депутати проголосували "за".
- Парламентарі зробили це попри багатотисячні протести та критику міжнародних партнерів.
- Єврокомісія і Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель 15 травня офіційно закликали владу Грузії відмовитися від затвердження закону про "іноагентів". Наголосили, що остаточне ухвалення негативно вплине на європейські перспективи країни.
- Також у Єврокомісії зазначили, що цей законопроєкт підриває громадянське суспільство й загрожує свободі ЗМІ.
- "Ухвалення цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Вибір подальшого шляху – в руках Грузії. Ми закликаємо грузинську владу відкликати закон", – йдеться в заяві.
- Раніше Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що накладе вето на цей законопроєкт. Однак, "Грузинська мрія" має достатньо голосів, аби подолати його.