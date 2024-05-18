"Російський, суперечить Конституції": президентка Грузії наклала вето на закон про "іноагентів"

Саломе Зурабішвілі 18 травня наклала вето на закон "Про прозорість іноземного впливу". Напередодні його, попри багатотисячні протести громадян, остаточно прийняв парламент.

Саломе Зурабішвілі наголосила, що вето має юридичну силу і вже сьогодні буде передано до парламенту. Про це лідерка Грузії заявила на брифінгу.

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"Закон є перешкодою на нашому європейському шляху"

Сьогодні я наклала вето на російський закон, який суперечить нашій Конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на нашому європейському шляху,

– підкреслила Зурабішвілі.

Також додала, що це вето є цілком законним і вже 18 травня буде передано до парламенту.

"Цей закон має бути скасований", – наголосила президентка.

Зверніть увагу! Закон за авторством "Грузинської мрії" є калькою з російського про іноагентів, який у країні-агресорці став частиною репресивних заходів. До речі, закон вимагає від ЗМІ та неурядових організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як "агенти іноземного впливу".

Коротко, що цьому передувало