Цю акцію у столиці Грузії анонсували як, можливо, найбільшу за весь час протестів проти закону "Про прозорість іноземного впливу".

Радимо прочитати Протести через закон про "іноагентів": як Грузія може стати новою Білоруссю і чим це загрожує

Проти ухвалення закону про "іноагентів"

Близько 19 години ЗМІ повідомили, що права та ліва набережні заблоковані, перекрито проспект Руставелі. Колони тих, хто проти закону про "іноагентів" з'єдналися до одного спільного "Європейського маршу" на площі Європи.

Акція протесту у Тбілісі: дивіться відео

Учасники акції почали збиратися у трьох різних місцях. Звідти вирушили до площі Європи з прапорами Грузії, ЄС, США та України. Також завітали до офісу керівної партії "Грузинська мрія", де чергували десятки поліцейських.

Дивіться також У росіян проста мета: навіщо Кремлю потрібен грузинський закон про "іноагентів"

Учасники акції біля офісу "Грузинської мрії": дивіться відео

Люди несли плакати, скандували, палили димові шашки.

Акція проти ухвалення закону про "іноагентів": дивіться відео

"Європейський марш" у Тбілісі: дивіться відео

Акція у Тбілісі: дивіться відео

Площа Європи у Тбілісі повністю заповнена. На оприлюднених кадрах видно, що зібралося дуже багато людей. ЗМІ пишуть, що кількість учасників може сягати до десятків тисяч.

Напередодні Під час протесту в парламенті Грузії оголосили червоний рівень небезпеки, є поранені

Проєвропейський мітинг у Тбілісі / Фото Salome Chaduneli RFE/RL

Письменник Лаша Бугадзе повідомив, що противники закону про "іноагентів" проведуть ніч з 12 на 13 травня біля будівлі парламенту Грузії. Також він запропонував учасникам акції "подивитися в очі" депутатам панівної партії.

Відомо, що вже в понеділок, 13 травня, о 9 ранку (за місцевим часом) має відбутися засідання юридичного комітету парламенту, на якому обговорять скандальну ініціативу. Сесія та голосування парламенту в остаточному – третьому читанні має відбутися 14 травня.