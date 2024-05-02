У розмові з 24 Каналом грузинський політолог Гела Васадзе розповів, навіщо проросійський закон грузинській владі та Кремлю. Нині мітинги у Грузії посилюються, парламент навіть оголосив червоний рівень небезпеки, адже протестувальники намагалися штурмувати приміщення парламенту.

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Чому Кремлю вигідний закон про "іноагентів у Грузії

Засновник партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, виступаючи на мітингу, відповів, навіщо законопроєкт про "іноагентів".

Кожен може по різному трактувати його слова, але я зрозумів так: росіянам вдалося переконати Іванішвілі у тому, що американці готують кольорову революцію в Грузії і йому потрібно терміново вжити заходів, аби зберегти свою владу,

– мовив Васадзе.

Тобто, незалежно від того, яким буде результат виборів, США все одно запустять процес революції. Тому Іванішвілі вирішив зараз все забетонувати.

Чому Іванешвілі повірив у це? В цьому випадку ми маємо справу з психотипом людини, яка політично й економічно відбулася в Росії, і для неї це абсолютно природна річ,

– зауважив грузинський політолог.

Проте, якщо забетонувати ситуацію всередині Грузії, то її євроатлантичний курс неможливий. Насправді у росіян практична мета – забезпечити транзит з Китаю у Європу через свою територію.

"Кольорова революція" – поняття, що застосовується для позначення так званих "ненасильницьких революцій". Внаслідок кольорових революцій відбулася зміна політичних режимів у низці постсоціалістичних країн (на території колишнього СРСР і Східної Європи) та країн арабського світу.

Американці вирішили зробити кольорову революцію, адже не вдалося Грузію втягнути у війну й відкрити другий фронт проти Росії. Однак будь-яка людина розуміє, що Грузія з її ресурсами не могла відкрити другого фронту проти Росії.

"Ситуація дійсно дуже складна, адже суспільство, звісно, буде боротися. Проте у Росії завжди є "козир" – це російські війська у 40 кілометрах й страх перед війною", – наголосив Васадзе.

Росія хоче стати на заваді транскаспійському коридору

На Заході через повномасштабне вторгнення в Україну росіянам все перекрили, тобто здійснювати транзит через Україну неможливо, через Білорусь далі Польщі неможливо, через Фінляндію та Балтійське море також неможливо. Залишається лише вузька шийка Південного Кавказу, який раптом разом з інтересами Туреччини, Євросоюзу та США почав розвивати ідею транскаспійського коридору, тобто в обхід Росії. Саме на зрив цього проєкту спрямовані дії росіян.

Я впевнений, що скоро росіяни вимагатимуть відкрити залізницю через Абхазію і таким чином замкнуть свої транспортні потоки на грузинських портах, а це вже прямий вихід у Чорне море та Європу. До речі, юридично там все уже готове,

– додав грузинський політолог.

У такому разі Росія стане важливим елементом для Китаю, який уже зараз почав вагатися, та важливим компонентом для Європи, тому що завдяки росіянам здійснюватиметься товарообіг. Це і є вибудовування екосистеми Росії.

За його словами, якщо план росіян спрацює, то ні про який рух Вірменії до Заходу мова не йтиме. Втягнувши Грузію у свою політичну сферу впливу, росіяни відрізають весь Південний Кавказ.

"Неможливо бути в екосистемі Росії та в політичній системі Заходу. Це те, що Іванішвілі думав, що це в нього вийде, але ти або там, або там", – підсумував Васадзе.

Ухвалення закону про "іноагентів"