Про червоний рівень небезпеки оголосили о 23:00 1 травня. Протести в Тбілісі почались через голосування у другому читанні за закон про "іноагентів".

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Що відбувалось в Грузії під час протесту

У Міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що орієнтовно о 18:00 протестувальники почали збиратись біля заднього входу в парламент та на проспекті Руставелі (центральному проспекті в Тбілісі). Учасники акції протесту з допомогою барикад підібрались до воріт парламенту та намагались їх штурмувати.

Орієнтовно о 21:00 поліція перекрила вулиці ліворуч та праворуч від будівлі парламенту. Протестувальники намагались заблокувати вхід до приміщення, щоб не дати депутатам вийти. Тоді у МВС заявили, що будь-яке порушення закону розглядатиметься відповідно до закону.

Видання "Эхо Кавказа" написало, що орієнтовно о 21:45 біля заднього входу до парламенту спецзагін застосував перцевий спрей. Очевидці розповіли журналістам, що людей не попереджали. Тому декілька протестувальників звернулись до медиків.

Далі проти протестувальників застосували водомети та сльозогінний газ. Влада пояснила, що демонстранти не підкорилися законній вимозі поліцейських, тож для відновлення правопорядку МВС використало законодавчо встановлені спеціальні засоби.

У грузинському Міністерстві внутрішніх справ заявили, що орієнтовно о 00:30 2 травня протестувальники розійшлися по різних вулицях Тбілісі та, попри невелику кількість, перекрили рух центральних вулиць Тбілісі. ЗМІ писали, що перекрили дорогу в районі Оперного театру.

В МВС країни заявили, що нібито силовики не застосовували гумові кулі проти протестувальників. Проте ЗМІ публікували фото, на яких у людей помітні травми від гумових куль.



Проти мітингувальників таки могли застосувати гумові кулі / фото "Радіо Свобода"

Протестувальники кричали "Ні Росії", "раби".

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе заявив, що учасники акції використовували проти силовиків задушливі речовини та гази, які, за його словами, неможливо придбати в типових магазинах у Грузії.

Що відбувалось в Тбілісі

Пізно ввечері 2 травня, за словами спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, у будівлі парламенту Грузії оголошували про "червоний рівень" небезпеки та закликали всіх негайно покинути приміщення. За словами посадовця, через "напад" на будинок парламенту Грузії, який створює небезпеку для життя та здоров'я осіб, які перебувають у палаці, оголошено "червоний рівень".

"Під час його дії усі особи зобов'язані залишити будівлю парламенту. Виняток допускається для осіб, які будуть визначені головою адміністрації парламенту для запобігання загрозам. Метою цього заходу є захист життя та здоров'я осіб, які перебувають у парламенті", – заявили в пресслужбі відомства.

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У Міністерстві охорони здоров'я Грузії сказали, що госпіталізували 8 постраждалих учасників акції протесту.

У постраждалих відзначаються пошкодження різного типу, у тому числі поранення в області обличчя, голови та різних частин тіла, а також інтоксикація та ускладнення дихальних шляхів,

– запевнили в міністерстві.

Там пояснили, що одного чоловіка вже виписали з лікарні. Ще за сімома – наглядають медики.

Важливо. Через протести президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала мітингувальників дати спокій бічним воротам парламенту, адже там всередині вже нічого не відбувається. Вона заявила, що двері входу в парламент нічого не вирішать та закликала у Стравний тиждень не порушувати мирний характер акції на проспекті Шота Руставелі. Вона заявила, що головна мета – це вибори та скасування законів, які відводять Грузію з європейського шляху.

Коротко про протести в Грузії