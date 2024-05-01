Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. Цей законопроєкт намагалися прийняти ще минулого року, але через протести грузинів влада відклала його.

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Росія хоче позбавити Грузію незалежності

Максим Джигун зазначив, що усе, що відбувається в Грузії останні кілька років, йде з Кремля. Зокрема, законопроєкт про "іноагентів" – це абсолютна копія подібного російського закону. За ширмою боротьби з іноземним впливом закон приховує мотиви російської верхівки зробити ЗМІ, різноманітні громадські організації повністю підзвітними Росії.

"Тепер за задумом нібито грузинських депутатів, але насправді кураторів із Москви, хочуть створити умови, за яких будь-які медіа, будь-які представники громадського сектору, які отримують фінансування в розмірі 20% чи більше з іноземних держав, мають фінансову звітність, повинні звітувати з приводу їхньої діяльності", – пояснив він.

У влади з'являється чимало додаткових інструментів, завдяки яким можна обмежити діяльність медіа. Наприклад, "Радіо Свобода", "Голос Америки" чи Deutsche Welle після прийняття цього закону будуть під шаленим тиском і навряд чи зможуть продовжувати вільно працювати в Грузії.

На мою думку, це абсолютно спроба Росії такими повільними, але дуже системними кроками позбавити незалежності Грузію, зламати там громадянське суспільство і створити із Грузії колонію,

– вважає політолог.

Попри серйозний тиск з боку грузинського суспільства, грузинська влада проштовхнула цей законопроєкт. У 2023 році проти нього були масштабні протести, після чого влада його відклала.

"Якщо ми знаємо, що медійного впливу, громадянського суспільства немає, страждають й інші сектори, і послаблюється можливість взагалі якоїсь активної участі грузинських проєвропейських людей у тому, аби впливати на політичний процес своєї країни", – додав партнер комунікаційної агенції Good Politics.

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