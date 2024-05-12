Эту акцию в столице Грузии анонсировали как, возможно, крупнейшую за все время протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния".

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Против принятия закона об "иноагентах"

Около 19 часов СМИ сообщили, что правая и левая набережные заблокированы, перекрыт проспект Руставели. Колонны тех, кто против закона об "иноагентах" соединились в один общий "Европейский марш" на площади Европы.

Акция протеста в Тбилиси: смотрите видео

Участники акции начали собираться в трех разных местах. Оттуда отправились к площади Европы с флагами Грузии, ЕС, США и Украины. Также посетили офис правящей партии "Грузинская мечта", где дежурили десятки полицейских.

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Участники акции возле офиса "Грузинской мечты": смотрите видео

Люди несли плакаты, скандировали, жгли дымовые шашки.

Акция против принятия закона об "иноагентах": смотрите видео

"Европейский марш" в Тбилиси: смотрите видео

Акция в Тбилиси: смотрите видео

Площадь Европы в Тбилиси полностью заполнена. На обнародованных кадрах видно, что собралось очень много людей. СМИ пишут, что количество участников может достигать до десятков тысяч.

Накануне Во время протеста в парламенте Грузии объявили красный уровень опасности, есть раненые

Проевропейский митинг в Тбилиси / Фото Salome Chaduneli RFE/RL

Писатель Лаша Бугадзе сообщил, что противники закона об "иноагентах" проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента Грузии. Также он предложил участникам акции "посмотреть в глаза" депутатам правящей партии.

Известно, что уже в понедельник, 13 мая, в 9 утра (по местному времени) должно состояться заседание юридического комитета парламента, на котором обсудят скандальную инициативу. Сессия и голосование парламента в окончательном – третьем чтении должно состояться 14 мая.