Эту акцию в столице Грузии анонсировали как, возможно, крупнейшую за все время протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния".
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Против принятия закона об "иноагентах"
Около 19 часов СМИ сообщили, что правая и левая набережные заблокированы, перекрыт проспект Руставели. Колонны тех, кто против закона об "иноагентах" соединились в один общий "Европейский марш" на площади Европы.
Акция протеста в Тбилиси: смотрите видео
Участники акции начали собираться в трех разных местах. Оттуда отправились к площади Европы с флагами Грузии, ЕС, США и Украины. Также посетили офис правящей партии "Грузинская мечта", где дежурили десятки полицейских.
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Участники акции возле офиса "Грузинской мечты": смотрите видео
Люди несли плакаты, скандировали, жгли дымовые шашки.
Акция против принятия закона об "иноагентах": смотрите видео
"Европейский марш" в Тбилиси: смотрите видео
Акция в Тбилиси: смотрите видео
Площадь Европы в Тбилиси полностью заполнена. На обнародованных кадрах видно, что собралось очень много людей. СМИ пишут, что количество участников может достигать до десятков тысяч.
Накануне Во время протеста в парламенте Грузии объявили красный уровень опасности, есть раненые
Проевропейский митинг в Тбилиси / Фото Salome Chaduneli RFE/RL
Писатель Лаша Бугадзе сообщил, что противники закона об "иноагентах" проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента Грузии. Также он предложил участникам акции "посмотреть в глаза" депутатам правящей партии.
Известно, что уже в понедельник, 13 мая, в 9 утра (по местному времени) должно состояться заседание юридического комитета парламента, на котором обсудят скандальную инициативу. Сессия и голосование парламента в окончательном – третьем чтении должно состояться 14 мая.