Парламент Грузії 14 травня остаточно ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". "За" проголосували 84 депутати.
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Закон ухвалили попри протести
Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні затвердив закон про "іноагентів" – законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".
За утвердження скандальної ініціативи проголосували 84 депутати, попри на протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, та критику міжнародних партнерів Грузії. "проти" проголосували 30 опозиціонерів.
Президент Саломі Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на цей законопроєкт. Відповідно до Конституції Грузії, президент протягом 10 днів підписує та публікує закон, або повертає до парламенту.
Водночас "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.
У Тбілісі тисячі людей виходили на акцію проти закону про "іноагентів"
- У суботу, 11 травня, тисячі людей вийшли на площу Європи у Тбілісі. Вкотре протестують проти ухвалення скандального закону про "іноагентів". Цю акцію у столиці Грузії анонсували як, можливо, найбільшу за весь час протестів проти закону "Про прозорість іноземного впливу".
- Близько 19 години ЗМІ повідомили, що права та ліва набережні заблоковані, перекрито проспект Руставелі. Колони тих, хто проти закону про "іноагентів" з'єдналися до одного спільного "Європейського маршу" на площі Європи.
- Учасники акції почали збиратися у трьох різних місцях. Звідти вирушили до площі Європи з прапорами Грузії, ЄС, США та України. Також завітали до офісу керівної партії "Грузинська мрія", де чергували десятки поліцейських.