Не може людина голосувати в двох країнах, – Арахамія про закон щодо подвійного громадянства

Давид Арахамія заявив, що майбутній закон про подвійне громадянство не дозволить людині голосувати одночасно в двох країнах. Громадянин обиратиме, де саме він захоче брати участь у виборах.

Відповідну заяву політик зробив 3 грудня. Це трапилось під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради.

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У законі про подвійне громадянство є "ряд запобіжників"

Голова фракції "Слуга народу" заявив, що у законі про подвійне громадянство "є декілька запобіжників".

Перший – люди, які мають російський паспорт, не можуть претендувати на український,

– заявив Арахамія.

Другим запобіжником політик назвав те, що "людина має визначитись, за яку владу й де вона голосує".

"Наприклад, якщо людина є громадянином Канади чи США й отримала український паспорт, має визначитися, за яку владу і де вона голосує. Якщо вона живе в США, й у неї буде український паспорт, то не буде можливості голосувати тут, тому що вона голосує за президента США і Сенат", – пояснив Арахамія.

"Слуга народу" також пояснив остаточно, що "не може людина голосувати в двох країнах, так не працює", адже є так званий "принцип осілості".

Якщо центр життєвих інтересів людини тут, вона голосує тут, якщо там – то за владу там,

– підсумував політик.

До речі, проєкт закону про подвійне громадянство 2 грудня вніс у Верховну Раду президент Володимир Зеленський як невідкладний.

Коротко про проєкт закону про подвійне громадянство