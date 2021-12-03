Не може людина голосувати в двох країнах, – Арахамія про закон щодо подвійного громадянства
Джерело:24 канал
Давид Арахамія заявив, що майбутній закон про подвійне громадянство не дозволить людині голосувати одночасно в двох країнах. Громадянин обиратиме, де саме він захоче брати участь у виборах.
Відповідну заяву політик зробив 3 грудня. Це трапилось під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради.
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У законі про подвійне громадянство є "ряд запобіжників"
Голова фракції "Слуга народу" заявив, що у законі про подвійне громадянство "є декілька запобіжників".
Перший – люди, які мають російський паспорт, не можуть претендувати на український,
– заявив Арахамія.
Другим запобіжником політик назвав те, що "людина має визначитись, за яку владу й де вона голосує".
"Наприклад, якщо людина є громадянином Канади чи США й отримала український паспорт, має визначитися, за яку владу і де вона голосує. Якщо вона живе в США, й у неї буде український паспорт, то не буде можливості голосувати тут, тому що вона голосує за президента США і Сенат", – пояснив Арахамія.
"Слуга народу" також пояснив остаточно, що "не може людина голосувати в двох країнах, так не працює", адже є так званий "принцип осілості".
Якщо центр життєвих інтересів людини тут, вона голосує тут, якщо там – то за владу там,
– підсумував політик.
До речі, проєкт закону про подвійне громадянство 2 грудня вніс у Верховну Раду президент Володимир Зеленський як невідкладний.
Коротко про проєкт закону про подвійне громадянство
- Наразі в Україні заборонене подвійне громадянство. Проте обіцянку дозволити його дав українській діаспорі в США Володимир Зеленський.
- 2 грудня президент заявив, що українців 65 мільйонів. Зокрема, у США, Канаді та Євросоюзі.
- Проєкту закону передбачає дозвіл для українців офіційно мати громадянства чи підданства інших країн. Та у правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся виключно громадянами нашої країни.
- Крім того, для іноземців, які хочуть отримати українське громадянство, відмова від попереднього потрібна у випадку, якщо Кабмін вніс країну, звідки приїхала особа, до переліку держав міграційного ризику. Детальніше про проєкт закону читайте за посиланням.