Про те, як українці ставляться до можливого впровадження в Україні подвійного чи множинного громадянства, свідчать результати опитування, проведеного КМІС.
До теми Множинне громадянство в Україні: з'явився текст законопроєкту Зеленського
Ставлення українців до множинного громадянства
- Відповідно до результатів дослідження, 48% респондентів взагалі не підтримують ідею запровадження подвійного чи множинного громадянства в Україні.
- Водночас 24% респондентів за можливість запровадження подвійного громадянства для всіх країн без винятків.
- Цю ідею також підтримують 11% опитаних, але в тому випадку, якщо подвійне громадянство буде дозволене лише з країнами-членами ЄС та НАТО.
- 7% респондентів можуть підтримати запровадження множинного громадянства з усіма країнами, окрім Росії.
- Майже 5% виступають за подвійне громадянство тільки з колишніми республіками СРСР, ще 5% не змогли визначитися з відповіддю.
Найактивніше підтримують ідею подвійного громадянства жителі Сходу – 33%, люди віком 18 – 29 років – 42%, а також 29% тих, хто виїздив за кордон протягом 2017 – 2021 років.
Що відомо про опитуванняЙого проводили у період з 22 жовтня по 12 листопада шляхом телефонних інтерв'ю. Опитали 2 003 українців віком від 18 років з усіх областей, окрім тимчасово окупованих територій.
Статистична похибка вибірки, з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1, не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,5% – для показників близьких до 10%.
Законопроєкт про множинне громадянство
- На пресконференції 26 листопада Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про множинне громадянство.
- Вже 2 грудня з'явився текст документа. Проєкт закону передбачає дозвіл для українців офіційно мати громадянства чи підданства інших країн. Однак у правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся винятково громадянами нашої країни.