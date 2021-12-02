О том, как украинцы относятся к возможному внедрению в Украине двойного или множественного гражданства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

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Отношение украинцев к множественному гражданству

Согласно результатам исследования, 48% респондентов вообще не поддерживают идею введения двойного или множественного гражданства в Украине.

В то же время, 24% респондентов за возможность введения двойного гражданства для всех стран без исключений.

Эта идея также поддерживается 11% опрошенных, но в том случае, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО.

7% респондентов могут поддержать введение множественного гражданства со всеми странами, кроме России.

Почти 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР, еще 5% затруднились с ответом.

Наиболее активно поддерживают идею двойного гражданства жители Востока – 33%, люди в возрасте 18 – 29 лет – 42%, а также 29% выезжавших за границу в течение 2017 – 2021 годов.

Что известно об опросе

Его проводили в период с 22 октября по 12 ноября путем телефонных интервью. Опросили 2003 украинцев в возрасте от 18 лет со всех областей, кроме временно оккупированных территорий.



Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает: 2,4% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,5% – для показателей близких к 10%.

Законопроект о множественном гражданстве