Законопроект о множественном гражданстве анонсировал президент Владимир Зеленский во время обращения к Верховной Раде 1 декабря.
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Детали законопроекта
Внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект предусматривает разрешение для украинцев официально иметь гражданства или подданства других стран. Однако в правовых отношениях на территории Украины лица с множественным гражданством остаются исключительно гражданами нашей страны.
Кроме того, для иностранцев, которые хотят получить украинское гражданство, отказ от предыдущего нужен в случае, если Кабинет Министров внес страну, откуда приехало лицо, в список государств миграционного риска.
Также законопроект предусматривает изменения в действующий закон о гражданстве в вопросах потери гражданства Украины. Это возможно теперь в случаях, если:
- иностранец с множественным гражданством, в том числе и украинским, использует документы других стран на территории Украины и представляет угрозу национальной безопасности;
- на момент получения гражданства иностранец с множественным гражданством проходил военную службу в армии страны, которую в Украине признали государством-агрессором или государством-оккупантом.
В целом законопроект, который президент Владимир Зеленский назначил как неотложный, регулирует вопрос о приобретении гражданства иностранцами и его прекращении и возможность множественного гражданства для украинцев и тех, кто хочет стать гражданином Украины (кроме граждан государств миграционного кризиса).
Множественное гражданство: главное
- Разговоры о множественном гражданстве в Украине ведутся уже давно. По состоянию на сейчас украинское гражданство не разрешает его, но и не запрещает.
- Во время поездки в США на саммит Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинской диаспорой и заявил о том, что в Украине будет закон о двойном гражданстве.
- Идею введения двойного гражданства поддержал и премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это нормальная практика для западных стран.
- Во время обращения к Верховной Раде Владимир Зеленский анонсировал соответствующий законопроект и внес его на рассмотрение парламента.