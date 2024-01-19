Без купи довідок і ксероксів: у МО розповіли, що передбачає закон про цифровізацію війська

Про переваги ухваленого закону №1062 розповіла Катерина Черногоренко – заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. За її словами, система має працювати як швейцарський годинник.

Електронний кабінет військовозобов'язаного запустять на початку другого кварталу 2024 року. Він має стати точкою контакту з державою, сказала заступниця Умєрова в ефірі телемарафону.

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Що передбачає проголосований законопроєкт про цифровізацію армії

Катерина Черногоренко вважає, що документ розблокував багато важливих процесів у війську, зокрема дасть можливість бути більш гнучкими, швидкими і надавати військовозобов'язаним людиноцентричний сервіс.

Закон удосконалив взаємодію між реєстрами і розширив перелік відомостей про військовозобов'язаних. Відтепер реєстр простіше наповнювати, адже не потрібні зайві довідки і ксерокопії, купа документів тощо.

Через електронний кабінет військовозобов'язаного, який запустять уже на початку другого кварталу, можна буде подати заявку на отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Також люди зможуть актуалізувати свої дані онлайн, а ТЦК матимуть верифіковані списки військовозобов'язаних.

Утім, чи надсилатимуть повістки через електронний кабінет, заступниця міністра не відповіла.

За словами Черногоренко, закон історичний, а електронний кабінет розробляють досить швидко. Це потрібно, щоб закрити запит людей на онлайн-послуги.

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Що розмістять у хмарі

Серйозною перевагою закону про цифровізацію армії є те, що Україна дістала змогу користуватися хмарними сервісами в країнах – членах НАТО. Це підвищує безпеку, адже ми зможемо уникнути фізичного знищення центрів обробки даних, швидше обмінюватися розвідданими з партнерами і розвантажимо ППО, яка змушена захищати центри оборобки даних.

Проте реєстр військовозобов'язаних розміщено на території України, не в хмарі. Він уже працює, і є комплексна система захисту інформації.

Про те, як працюватиме закон щодо цифровізації армії, яку інформацію матиме держава про військовозобов'язаних і чи немає ризиків для особистих даних, читайте у великому матеріалі 24 Каналу.