Без кучи справок и ксероксов: в МО рассказали, что предусматривает закон о цифровизации армии

О преимуществах принятого закона №1062 рассказала Екатерина Черногоренко – заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. По ее словам, система должна работать как швейцарские часы.

Электронный кабинет военнообязанного будет запущен в начале второго квартала 2024 года. Он должен стать точкой контакта с государством, сказала заместитель Умерова в эфире телемарафона.

Смотрите также Убрать ТЦК с улиц, чтобы не позорились: в Раде объяснили законопроект об электронном учете

Что предполагает проголосованный законопроект о цифровизации армии

Екатерина Черногоренко считает, что документ разблокировал многие важные процессы в армии, в частности, позволит быть более гибкими, быстрыми и предоставлять военнообязанным человекоцентричный сервис.

Закон усовершенствовал взаимодействие между реестрами и расширил перечень сведений о военнообязанных. Теперь реестр проще наполнять, ведь не нужны лишние справки и ксерокопии, куча документов и тому подобное.

Через электронный кабинет военнообязанного, который будет запущен уже в начале второго квартала, можно будет подать заявку на получение статуса участника боевых действий (УБД). Также люди смогут актуализировать свои данные онлайн, а у ТЦК будут верифицированные списки военнообязанных.

Впрочем, будут ли слать повестки через электронный кабинет, заместитель министра не ответила.

По словам Черногоренко, закон исторический, а электронный кабинет разрабатывается достаточно быстро. Это нужно, чтобы закрыть запрос людей на онлайн-услуги.

Смотрите также Может ли Украина насильно вернуть военнообязанных из-за границы: ответ Данилова

Что разместят в облаке

Серьезным преимуществом закона о цифровизации армии является то, что Украина получила возможность пользоваться облачными сервисами в странах – членах НАТО. Это повышает безопасность, ведь мы сможем избежать физического уничтожения центров обработки данных, быстрее обмениваться разведданными с партнерами и разгрузим ПВО, которая вынуждена защищать центры обработки данных.

Однако реестр военнообязанных находится на территории Украины, не в облаке. Он уже работает и есть комплексная система защиты информации.

О том, как будет работать закон о цифровизации армии, какую информацию будет иметь государство о военнообязанных и нет ли рисков для личных данных, читайте в большом материале 24 Канала.