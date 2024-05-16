Зеленський ветував закон, що дозволив би звільняти за невказані зв'язки в окупації

Зеленський повернув із пропозиціями до парламенту закон про зв’язки на тимчасово окупованих територія. Верховна Рада ухвалила його 25 квітня.

Закон був направлений проти колаборантів, які працюють на підприємствах, що мають стратегічне значення або на об'єктах критичної інфраструктури, як от атомні електростанції.

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Суть закону

Парламент надав роботодавцям право розірвати трудовий договір з працівником, якщо той не виконує "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації". За цими правилами працівник мав надати інформацію щодо наявних у них зв'язків з особами, які постійно проживають на території Росії або тимчасово окупованій території України.

Також працівник зобов'язувався не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, що становить державну чи комерційну таємницю та умови роботи з конфіденційною інформацією.

Також стратегічно важливі держорганізації могли відсторонити працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки.

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Для захисту працівників від безпідставного звільнення, депутати встановили, що розірвання трудового договору з вищезазначених підстав може бути проведене лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), крім низки випадків.

Втім, правозахисні організації закликали Зеленського не підписувати цей закон, оскільки він створює підстави для утисків людей, які мають родичів і друзів в окупації.

Окрім того, не ясно, як трактувати "зв'язки" – родинні зв’язки, контакти з колегами й друзями, чи підтримка зв'язків у соцмережах. Також підписанти зазначають, що закон чітко не пояснює: досить буде сповістити про саму наявність таких зв'язків, чи роботодавець матиме право вимагати персональні дані людей, із якими ці "зв'язки" встановлено.

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