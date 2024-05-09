Що саме відбувається там розповіла 24 Каналу журналістка з Херсону Євгенія Вірлич. А також повідомила, які жахливі наративи росіяни просувають серед дитячого населення.

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Холодильник чи телевізор

Пропаганда на тимчасово окупованих територіях набирає шалених обертів. Росія вкладає величезні кошти в формування свідомості учнів шкіл, формування пропагандистської культури, зокрема проводить пропагандистські вистави, поширює пропагандистську літературу тощо.

З одного боку росіяни тужаться, аби показати, що в регіонах все нормально, з іншого – відчувається страшний дефіцит продовольства, навіть найелементарнішого, наприклад, борошна.

Чому вчать дітей

Зрадник, гауляйтер Херсонської області Владімір Сальдо відвідав інавгурацію Владіміра Путіна, яка відбулася 7 травня. В честь цього влаштував справжнє "побєдобєсіє" на Херсонщині.

Ворог користується тим, що на окупованих територіях не стабільна інтернет-мережа, і люди не мають постійного доступу до адекватних джерел інформації. Росіяни спекулюють вигаданими історичними фактами. Найпоширеніші – про могутність Радянського Союзу, що все найкраще було вигадано в Радянському Союзі. Також поширюють багато імперських наративів – Ушаков, Потьомкін тощо.

Це росіяни записують в нових підручниках, яких з'явилось багато. Останні видавали на початку цього року. Привозять їх в окупацію і викладаю для дітей,

– додала журналістка.

Окупанти роблять акцент на пропаганду саме дитячого населення, проводять величезну кількість акцій. Основними акцентами яких є – мілітаризація, виховання ненависті до всього українського, американського, британського та польського. Також використовують наративи про нацизм.

Пропаганда на тимчасово окупованих територіях: останнє