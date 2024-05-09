Що саме відбувається там розповіла 24 Каналу журналістка з Херсону Євгенія Вірлич. А також повідомила, які жахливі наративи росіяни просувають серед дитячого населення.
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Холодильник чи телевізор
Пропаганда на тимчасово окупованих територіях набирає шалених обертів. Росія вкладає величезні кошти в формування свідомості учнів шкіл, формування пропагандистської культури, зокрема проводить пропагандистські вистави, поширює пропагандистську літературу тощо.
З одного боку росіяни тужаться, аби показати, що в регіонах все нормально, з іншого – відчувається страшний дефіцит продовольства, навіть найелементарнішого, наприклад, борошна.
Чому вчать дітей
Зрадник, гауляйтер Херсонської області Владімір Сальдо відвідав інавгурацію Владіміра Путіна, яка відбулася 7 травня. В честь цього влаштував справжнє "побєдобєсіє" на Херсонщині.
Ворог користується тим, що на окупованих територіях не стабільна інтернет-мережа, і люди не мають постійного доступу до адекватних джерел інформації. Росіяни спекулюють вигаданими історичними фактами. Найпоширеніші – про могутність Радянського Союзу, що все найкраще було вигадано в Радянському Союзі. Також поширюють багато імперських наративів – Ушаков, Потьомкін тощо.
Це росіяни записують в нових підручниках, яких з'явилось багато. Останні видавали на початку цього року. Привозять їх в окупацію і викладаю для дітей,
– додала журналістка.
Окупанти роблять акцент на пропаганду саме дитячого населення, проводять величезну кількість акцій. Основними акцентами яких є – мілітаризація, виховання ненависті до всього українського, американського, британського та польського. Також використовують наративи про нацизм.
Пропаганда на тимчасово окупованих територіях: останнє
- В Маріуполі перед 9 травня росіяни почали ставити театральні постановки та залучати інформаційну пропаганду. В школах скоро розпочнуться "Розмови про важливе", які будуть присвячені "Дню Победи" за сценарієм з Москви.
- На тимчасово окупованій території Запоріжжя росіяни приволокли спеціальну машину для проведення концертів та показу фільмів. Цьогоріч в регіон ворог планує пригнати 7 таких "автоклубів".
- Російські пропагандисти вчергове дістали свої методички про "таємні біолабораторії США на території України". Вони запевняють, що там проводяться "заборонені досліди над людьми".