Что именно происходит там рассказала 24 Каналу журналистка из Херсона Евгения Вирлич. А также сообщила, какие ужасные нарративы россияне продвигают среди детского населения.

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Холодильник или телевизор

Пропаганда на временно оккупированных территориях набирает бешеные обороты. Россия вкладывает огромные средства в формирование сознания учащихся в школах, формирование пропагандистской культуры, в частности проводит пропагандистские спектакли, распространяет пропагандистскую литературу и тому подобное.

С одной стороны россияне тужатся, чтобы показать, что в регионах все нормально, с другой – ощущается страшный дефицит продовольствия, даже самого элементарного, например, муки.

Чему учат детей

Предатель, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо посетил инаугурацию Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. В честь этого устроил настоящее "победобесие" на Херсонщине.

Враг пользуется тем, что на оккупированных территориях не стабильная интернет-сеть, и люди не имеют постоянного доступа к адекватным источникам информации. Россияне спекулируют вымышленными историческими фактами. Самые распространенные – о могуществе Советского Союза, что все лучшее было придумано в Советском Союзе. Также распространяют много имперских нарративов – Ушаков, Потемкин и тому подобное.

Это россияне записывают в новых учебниках, которых появилось много. Последние выдавали в начале этого года. Привозят их в оккупацию и преподают для детей,

– добавила журналистка.

Оккупанты делают акцент на пропаганду именно детского населения, проводят огромное количество акций. Основными акцентами которых являются – милитаризация, воспитание ненависти ко всему украинскому, американского, британского и польского. Также используют нарративы о нацизме.

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