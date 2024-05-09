Что именно происходит там рассказала 24 Каналу журналистка из Херсона Евгения Вирлич. А также сообщила, какие ужасные нарративы россияне продвигают среди детского населения.
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Холодильник или телевизор
Пропаганда на временно оккупированных территориях набирает бешеные обороты. Россия вкладывает огромные средства в формирование сознания учащихся в школах, формирование пропагандистской культуры, в частности проводит пропагандистские спектакли, распространяет пропагандистскую литературу и тому подобное.
С одной стороны россияне тужатся, чтобы показать, что в регионах все нормально, с другой – ощущается страшный дефицит продовольствия, даже самого элементарного, например, муки.
Чему учат детей
Предатель, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо посетил инаугурацию Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. В честь этого устроил настоящее "победобесие" на Херсонщине.
Враг пользуется тем, что на оккупированных территориях не стабильная интернет-сеть, и люди не имеют постоянного доступа к адекватным источникам информации. Россияне спекулируют вымышленными историческими фактами. Самые распространенные – о могуществе Советского Союза, что все лучшее было придумано в Советском Союзе. Также распространяют много имперских нарративов – Ушаков, Потемкин и тому подобное.
Это россияне записывают в новых учебниках, которых появилось много. Последние выдавали в начале этого года. Привозят их в оккупацию и преподают для детей,
– добавила журналистка.
Оккупанты делают акцент на пропаганду именно детского населения, проводят огромное количество акций. Основными акцентами которых являются – милитаризация, воспитание ненависти ко всему украинскому, американского, британского и польского. Также используют нарративы о нацизме.
Пропаганда на временно оккупированных территориях: последнее
- В Мариуполе перед 9 мая россияне начали ставить театральные постановки и привлекать информационную пропаганду. В школах скоро начнутся "Разговоры о важном", которые будут посвящены "Дню Победы" по сценарию из Москвы.
- На временно оккупированной территории Запорожья россияне приволокли специальную машину для проведения концертов и показа фильмов. В этом году в регион враг планирует пригнать 7 таких "автоклубов".
- Российские пропагандисты в очередной раз достали свои методички о "тайных биолабораториях США на территории Украины". Они уверяют, что там проводятся "запрещённые опыты над людьми".